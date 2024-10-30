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Friends Dizisinde Phoebe'nin Annesini Canlandıran Oyuncu Teri Garr Hayatını Kaybetti

Friends Dizisinde Phoebe'nin Annesini Canlandıran Oyuncu Teri Garr Hayatını Kaybetti

dizi film ölüm
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
30.10.2024 - 15:10

Friends dizisinde Phoebe Buffay'in annesini canlandıran ünlü oyuncu Teri Garr 79 yaşında MS hastalığından hayatını kaybetti.

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'Tootsie' filmindeki 'Sandy Lester' rolüyle 1982 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterilen Amerikalı oyuncu Teri Garr 79 yaşında hayatını kaybetti.

'Tootsie' filmindeki 'Sandy Lester' rolüyle 1982 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterilen Amerikalı oyuncu Teri Garr 79 yaşında hayatını kaybetti.

Komedi filmlerindeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu 1997 yılında Friends'in üç bölümünde Lisa Kudrow'un canlandırdığı Phoebe Buffay'in annesi rolünde oynamıştı.

Komedi filmlerindeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu 1997 yılında Friends'in üç bölümünde Lisa Kudrow'un canlandırdığı Phoebe Buffay'in annesi rolünde oynamıştı.

Associated Press'in haberine göre Teri Garr 2022 yılından bu yana MS hastalığıyla mücadele ediyordu. Ünlü oyuncu bir röportajında hastalığının ilk semptomlarını 1982 yılında 'Tootsie' filmini çekerken fark ettiğini dile getirmişti.

Associated Press'in haberine göre Teri Garr 2022 yılından bu yana MS hastalığıyla mücadele ediyordu. Ünlü oyuncu bir röportajında hastalığının ilk semptomlarını 1982 yılında 'Tootsie' filmini çekerken fark ettiğini dile getirmişti.

Teri Garr bu hastalığa karşı farkındalığı artırmak için Ulusal Multipl Skleroz Derneği'nin Ulusal Elçisi ve derneğin kadınlar programının Ulusal Başkanı olmuştu.

Teri Garr bu hastalığa karşı farkındalığı artırmak için Ulusal Multipl Skleroz Derneği'nin Ulusal Elçisi ve derneğin kadınlar programının Ulusal Başkanı olmuştu.

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