Friends'in Monica'sı Courteney Cox'tan Rol Arkadaşı Matthew Perry ile İlgili Şaşırtan Bir İtiraf Geldi!

'Matthew ile uzun yıllar boyunca yakın çalıştım ve gerçekten bunun için çok mutluyum. O çok komik biriydi ve gerçekten kocaman bir kalbi vardı. Ölümünün üzerinden 7 ay geçti. Belki bana inanmakta zorlanacaksınız ama beni sık sık ziyaret ediyor. Onunla hâlâ konuşuyorum ve onu etrafımda hissediyorum' dedi.