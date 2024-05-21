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Friends'in Monica'sı Courteney Cox'tan Rol Arkadaşı Matthew Perry ile İlgili Şaşırtan Bir İtiraf Geldi!

Friends'in Monica'sı Courteney Cox'tan Rol Arkadaşı Matthew Perry ile İlgili Şaşırtan Bir İtiraf Geldi!

Friends dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 14:54

Friends'in Monica'sı Courteney Cox katıldığı bir programda geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybeden rol arkadaşı Matthew Perry ile ilgili samimi bir itirafta bulundu. Detaylar içerikte!

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Dünyaca popüler bir dizi haline gelen Friends'in Chandler'ı Matthew Perry, 28 Ekim 2023 tarihinde 54 yaşında hayatını kaybetmişti. Yapılan otopside aktörün "ketaminin akut etkilerinden" kaynaklanan bir kaza nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı.

Dünyaca popüler bir dizi haline gelen Friends'in Chandler'ı Matthew Perry, 28 Ekim 2023 tarihinde 54 yaşında hayatını kaybetmişti. Yapılan otopside aktörün "ketaminin akut etkilerinden" kaynaklanan bir kaza nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı.

Perry'nin ölümü Hollywood dünyasını ve en başta Friends dizisinde 10 sezon boyunca birlikte rol aldığı arkadaşlarını derinden üzmüştü. Onlardan biri de dizide Chandler'ın önce arkadaşı sonra da eşi Monica'yı canlandıran Courteney Cox oldu.

Perry'nin ölümü Hollywood dünyasını ve en başta Friends dizisinde 10 sezon boyunca birlikte rol aldığı arkadaşlarını derinden üzmüştü. Onlardan biri de dizide Chandler'ın önce arkadaşı sonra da eşi Monica'yı canlandıran Courteney Cox oldu.

Independent'ta yer alan bir habere göre Courteney Cox, rol arkadaşı Matthew Perry ile hâlâ konuştuğunu söyledi. Ünlü oyuncu bu itirafı geçtiğimiz hafta katıldığı CBS'in Sunday Morning programında dile getirdi.

Independent'ta yer alan bir habere göre Courteney Cox, rol arkadaşı Matthew Perry ile hâlâ konuştuğunu söyledi. Ünlü oyuncu bu itirafı geçtiğimiz hafta katıldığı CBS'in Sunday Morning programında dile getirdi.

Cox yaptığı açıklamada,

Cox yaptığı açıklamada,

'Matthew ile uzun yıllar boyunca yakın çalıştım ve gerçekten bunun için çok mutluyum. O çok komik biriydi ve gerçekten kocaman bir kalbi vardı. Ölümünün üzerinden 7 ay geçti. Belki bana inanmakta zorlanacaksınız ama beni sık sık ziyaret ediyor. Onunla hâlâ konuşuyorum ve onu etrafımda hissediyorum' dedi.

Sosyal medyada Cox'un açıklamasına birbirinden farklı yorumlar geldi. Kimileri "Bunu ancak yakınını kaybeden kişi anlayabilir. Şaka gibi görünüyor ama tamamen gerçek" derken kimileri de "Kendini yeni projeleri için gündemde tutmak istiyor" yorumlarını yaptı.

Sosyal medyada Cox'un açıklamasına birbirinden farklı yorumlar geldi. Kimileri "Bunu ancak yakınını kaybeden kişi anlayabilir. Şaka gibi görünüyor ama tamamen gerçek" derken kimileri de "Kendini yeni projeleri için gündemde tutmak istiyor" yorumlarını yaptı.
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Siz Courteney Cox'un bu açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzunca bir süre Friends dizisinde birlikte rol almaları bunda etken mi? Yorumlara buyrun!

Siz Courteney Cox'un bu açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzunca bir süre Friends dizisinde birlikte rol almaları bunda etken mi? Yorumlara buyrun!

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