Friends'in Phoebe'si Lisa Kudrow, Çok Sevilen Diziden Neden Kovulduğunu Anlattı
Friends'in Phoebe'si Lisa Kudrow, Çok Sevilen Diziden Neden Kovulduğunu Anlattı
Friends oyuncusu Lisa Kudrow, katıldığı bir yayında kadrosuna seçildiği ancak daha sonra kovulduğu diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!
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Friends dizisinde Phoebe Buffay rolünü canlandıran Lisa Kudrow'u hepiniz tanıyorsunuzdur. Dizideki eğlenceli ve değişken yapısıyla tüm zamanların en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelmiştir.
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Şimdilerde 61 yaşında olan ünlü oyuncu kariyeri boyunca pek çok yapımda yer aldı ama hiçbiri Friends kadar ona ün getirmedi. Ama bir kovulma hikayesi bu durumu tersine çevirebilir ve onu Friends'in Phoebe'si olarak hiç tanımayabilirdik.
Deadline'ın haberine göre Lisa Kudrow Friends'in kadrosuna dahil olmadan kısa bir süre önce Frasier adlı diziye ana karakter olarak seçilmiş ama ardından kovulmuş.
SmartLess podcast yayınına konuşan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,
1993-2004 yılları arasında 11 sezon süren Frasier, tüm zamanların en iyi komedi dizilerinden biri. Lisa Kudrow, Roz Doyle karakterini oynamak için seçilseydi onu Phoebe Buffay olarak izleyemezdik.
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Ne diyelim, belki de böylesi daha iyi olmuş! Siz bu hikayeye ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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