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Friends'in Phoebe'si Lisa Kudrow, Çok Sevilen Diziden Neden Kovulduğunu Anlattı

Friends'in Phoebe'si Lisa Kudrow, Çok Sevilen Diziden Neden Kovulduğunu Anlattı

Friends dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 17:44

Friends oyuncusu Lisa Kudrow, katıldığı bir yayında kadrosuna seçildiği ancak daha sonra kovulduğu diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!

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Friends dizisinde Phoebe Buffay rolünü canlandıran Lisa Kudrow'u hepiniz tanıyorsunuzdur. Dizideki eğlenceli ve değişken yapısıyla tüm zamanların en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelmiştir.

Friends dizisinde Phoebe Buffay rolünü canlandıran Lisa Kudrow'u hepiniz tanıyorsunuzdur. Dizideki eğlenceli ve değişken yapısıyla tüm zamanların en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelmiştir.

Şimdilerde 61 yaşında olan ünlü oyuncu kariyeri boyunca pek çok yapımda yer aldı ama hiçbiri Friends kadar ona ün getirmedi. Ama bir kovulma hikayesi bu durumu tersine çevirebilir ve onu Friends'in Phoebe'si olarak hiç tanımayabilirdik.

Deadline'ın haberine göre Lisa Kudrow Friends'in kadrosuna dahil olmadan kısa bir süre önce Frasier adlı diziye ana karakter olarak seçilmiş ama ardından kovulmuş.

Deadline'ın haberine göre Lisa Kudrow Friends'in kadrosuna dahil olmadan kısa bir süre önce Frasier adlı diziye ana karakter olarak seçilmiş ama ardından kovulmuş.

SmartLess podcast yayınına konuşan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,

SmartLess podcast yayınına konuşan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,

'Frasier'den kovuldum ve bu çok yıkıcıydı. Dizinin pilot bölümünde yönetmen benim için 'Bu işe yaramıyor, güçlü oynayamıyor' demişti. “Ne yapabilirim?” diye düşündüm ama bu pek işe yaramadı. Çünkü Peri Gilpin de o gün oradaydı. Sanırım sadece bir hatayı düzeltiyorlardı. Çünkü Peri, Roz olmaya daha uygundu' dedi.

1993-2004 yılları arasında 11 sezon süren Frasier, tüm zamanların en iyi komedi dizilerinden biri. Lisa Kudrow, Roz Doyle karakterini oynamak için seçilseydi onu Phoebe Buffay olarak izleyemezdik.

1993-2004 yılları arasında 11 sezon süren Frasier, tüm zamanların en iyi komedi dizilerinden biri. Lisa Kudrow, Roz Doyle karakterini oynamak için seçilseydi onu Phoebe Buffay olarak izleyemezdik.
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Ne diyelim, belki de böylesi daha iyi olmuş! Siz bu hikayeye ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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