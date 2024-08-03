Friends'in Phoebe'si Lisa Kudrow, Çok Sevilen Diziden Neden Kovulduğunu Anlattı

'Frasier'den kovuldum ve bu çok yıkıcıydı. Dizinin pilot bölümünde yönetmen benim için 'Bu işe yaramıyor, güçlü oynayamıyor' demişti. “Ne yapabilirim?” diye düşündüm ama bu pek işe yaramadı. Çünkü Peri Gilpin de o gün oradaydı. Sanırım sadece bir hatayı düzeltiyorlardı. Çünkü Peri, Roz olmaya daha uygundu' dedi.