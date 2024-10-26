Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman'ı Canlandıran Ünlü Oyuncunun Öldüğü Gece Yaptıkları Sizi Çok Duygulandıracak

'O gece Yüzüklerin Efendisi'ni hemşirelerle birlikte izledi ve eve gittik. Zaten eve geri döneceğini biliyorduk. O gece bir ara uyuyakaldım. Sonra Christina'nın telaşlı olduğunu gördüm ve 'babam öldü' dedi. Ölümü bizi çok etkiledi. 100 yaşına kadar yaşayacağını düşünüyorduk. Ama öldü, hem de huzur içinde, uykusunda.'