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Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman'ı Canlandıran Ünlü Oyuncunun Öldüğü Gece Yaptıkları Sizi Çok Duygulandıracak

Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman'ı Canlandıran Ünlü Oyuncunun Öldüğü Gece Yaptıkları Sizi Çok Duygulandıracak

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 17:58

Yüzüklerin Efendisi serisinde Saruman'ı canlandıran Christopher Lee'nin belgeseli geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 2015 yılında 93 yaşındayken hayatını kaybeden Lee'nin öldüğü gece yaşananlar izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak: https://uk.movies.yahoo.com/movies/ch...
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İngiliz oyuncu Christopher Lee sinema tarihinde pek çok başarılı filmde rol aldı ancak onu çoğumuz Saruman olarak tanıyoruz. 2015 yılında 93 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü oyuncu, Yüzüklerin Efendisi serisinde güçlü karakter özellikleriyle bilinen Saruman'ı harika bir performansla canlandırmıştı.

İngiliz oyuncu Christopher Lee sinema tarihinde pek çok başarılı filmde rol aldı ancak onu çoğumuz Saruman olarak tanıyoruz. 2015 yılında 93 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü oyuncu, Yüzüklerin Efendisi serisinde güçlü karakter özellikleriyle bilinen Saruman'ı harika bir performansla canlandırmıştı.

Ama her ne kadar biz onu Saruman olarak tanısak da Christopher Lee'nin içinde hep Gandalf karakterini canlandırma arzusu vardı. Geçtiğimiz günlerde Christopher Lee'nin hayatını anlatan bir belgesel Sky kanalında yayınlandı.

Ama her ne kadar biz onu Saruman olarak tanısak da Christopher Lee'nin içinde hep Gandalf karakterini canlandırma arzusu vardı. Geçtiğimiz günlerde Christopher Lee'nin hayatını anlatan bir belgesel Sky kanalında yayınlandı.

Belgeselde Christopher Lee'nin yaşamı ve kariyeri aile üyeleri tarafından anekdot şeklinde seyirciye anlatıldı. Ancak o detaylardan biri var ki izleyicileri çok duygulandırdı.

Belgeselde Christopher Lee'nin yaşamı ve kariyeri aile üyeleri tarafından anekdot şeklinde seyirciye anlatıldı. Ancak o detaylardan biri var ki izleyicileri çok duygulandırdı.

Lee'nin tek kızı Christina ile evli olan Aneiros, ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği gece Yüzüklerin Efendisi filmlerini izlediğini dile getirdi. Aneiros'un anlatımına göre Lee o gece kendisiyle ilgilenen hemşirelere filmi izleterek kamera arkası anılarını anlatmış.

Lee'nin tek kızı Christina ile evli olan Aneiros, ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği gece Yüzüklerin Efendisi filmlerini izlediğini dile getirdi. Aneiros'un anlatımına göre Lee o gece kendisiyle ilgilenen hemşirelere filmi izleterek kamera arkası anılarını anlatmış.

Damadı Aneiros daha sonraki anlatımında Christopher Lee'den duygu dolu sözlerle bahsediyor:

Damadı Aneiros daha sonraki anlatımında Christopher Lee'den duygu dolu sözlerle bahsediyor:

'O gece Yüzüklerin Efendisi'ni hemşirelerle birlikte izledi ve eve gittik. Zaten eve geri döneceğini biliyorduk. O gece bir ara uyuyakaldım. Sonra Christina'nın telaşlı olduğunu gördüm ve 'babam öldü' dedi. Ölümü bizi çok etkiledi. 100 yaşına kadar yaşayacağını düşünüyorduk. Ama öldü, hem de huzur içinde, uykusunda.'

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Christopher Lee, sıkı bir Tolkien hayranıydı ve Gandalf rolünü çok istiyordu. Ancak yönetmen Peter Jackson, Sauron ile ittifak yapan ve İki Kule'nin sonunda mağlup olan beyaz büyücüyü onun kadar iyi canlandıracak oyuncu bulamayacağını söylemişti. Belki Gandalf olma isteği içinde kalmış olabilir ama tüm dünya onu Saruman olarak çok seviyor!

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