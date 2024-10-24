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1 Ay Olmuş! Tarzan Dizisinin Yıldızı Ron Ely Hayatını Kaybetti

1 Ay Olmuş! Tarzan Dizisinin Yıldızı Ron Ely Hayatını Kaybetti

film ölüm
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 12:16

1960'lı yıllardaki Tarzan dizisiyle ünlenen ABD'li aktör Ron Ely 86 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümünü kızı duyurdu.

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1966-1968 yılları arasında NBC televizyonunda yayınlanan Tarzan dizisiyle tüm dünyanın tanıdığı ABD'li oyuncu Ron Ely 86 yaşında hayatını kaybetti.

1966-1968 yılları arasında NBC televizyonunda yayınlanan Tarzan dizisiyle tüm dünyanın tanıdığı ABD'li oyuncu Ron Ely 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu 29 Eylül 2024 tarihinde Kaliforniya'da kızlarından birinin evinde kalırken hayatını kaybetti ancak ölüm haberi 23 Ekim'e kadar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ünlü oyuncu 29 Eylül 2024 tarihinde Kaliforniya'da kızlarından birinin evinde kalırken hayatını kaybetti ancak ölüm haberi 23 Ekim'e kadar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ron Ely'nin ölüm haberini kızı Kirsten Casale Ely sosyal medya hesabından duyurdu. Ely yaptığı açıklamada, "Babam insanların kahraman olarak adlandırdığı biriydi. O bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi" dedi.

Ron Ely'nin ölüm haberini kızı Kirsten Casale Ely sosyal medya hesabından duyurdu. Ely yaptığı açıklamada, "Babam insanların kahraman olarak adlandırdığı biriydi. O bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi" dedi.

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