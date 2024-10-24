'The Boys' Dizisi Donald Trump'ın 1 Günlüğüne McDonald's'ta Çalışmasını Tiye Aldı
'The Boys' Dizisi Donald Trump'ın 1 Günlüğüne McDonald's'ta Çalışmasını Tiye Aldı
ABD Başkanlık seçimleri için kampanya yürüten Donald Trump geçtiğimiz günlerde bir günlüğüne McDonald's'ta çalışmıştı. Eski başkanın bu kampanyasına 'The Boys' dizisinden parodi bir paylaşım geldi.
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump kasım ayında yapılacak seçimler için çok sıra dışı bir kampanya yürütüyor. Trump geçtiğimiz günlerde bir McDonald's fast-food restoranında çalıştı. Müşteriler için patates kızarttı ve siparişleri topladı.
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Trump'ın böyle bir seçim kampanyası yapmasının nedeni ise Demokrat rakibi Kamala Harris'in sözleri olmuştu. Harris bir konuşmasında gençliğinde bu tür bir restoranda çalıştığını söylemişti. Trump da ona inanmadığını dile getirerek soluğu McDonald's'ta almaya karar verdi.
Trump fast-food dükkanında çalıştığı sırada çevresindekilere "Şu anda Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım" diyerek espri yapmayı ihmal etmedi. Ayrıca "Tüm hayatım boyunca bunu yapmak istedim, yapacağım da çünkü o bunu yapmadı" diyerek rakibine gönderme yaptı.
Donald Trump'ın bir günlüğüne McDonald's'ta çalışmasına dünya çapında ilginç tepkiler geldi. Bunlardan birisi de süper kahraman dizisi The Boys'tandı.
Dizinin sosyal medya hesabı Donald Trump'ın bir günlüğüne McDonald's'ta çalışmasını tiye aldı ve parodi bir paylaşım yaptı. Afişte Homelander karakterinin elinde paketle burger sunduğu görülüyor.
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