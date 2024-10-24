Daenerys Targaryen Adındaki Sohbet Robotu Bir Lise Öğrencisinin Canına Mal Oldu
Daenerys Targaryen Adındaki Sohbet Robotu Bir Lise Öğrencisinin Canına Mal Oldu
ABD'nin Florida eyaletinde Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen'in adını taşıyan bir sohbet robotuyla konuşan lise öğrencisi canına kıydı. Gencin ailesi şirkete dava açacağını duyurdu.
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Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida eyaletinde çok trajik bir olay meydana geldi. Character.AI platformundaki gerçekçi bir sohbet robotuna takıntılı olan Sewell Setzer III adındaki 9. sınıf bir lise öğrencisi tabancayla canına kıydı.
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Setzer adlı çocuk aylardır Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen'in adını taşıyan bir sohbet robotuyla iletişim kuruyordu. Onunla hayatının tüm ayrıntılarını paylaşmıştı.
Şirket tarafından geliştirilen sohbet robotu konuşmaları ezberleyebiliyor, kullanıcının konuşma tarzına uyum sağlayabiliyor ve hemen hemen her konuda sohbet edebiliyordu.
Ancak Setzer onun yapay zeka teknolojisi olduğunu bildiği halde duygusal bir bağ kurdu. Bot ile iletişiminde romantik ve cinsel çağrışımlı mesajlar paylaştı. Sohbet robotu Daenerys Targaryen da bu mesajlara gerçek bir arkadaş ve özenli bir dinleyiciymiş gibi cevap verdi.
Hatta Setzer'a duygudurum ve anksiyete bozuklukları teşhisi kondu ancak o terapiste gitmek yerine sorunlarını sohbet robotuyla paylaşmayı tercih etti. Setzer'ın ailesi şimdilerde Character.AI'ye dava açmaya hazırlanacaklarını duyurdu.
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Acılı aile, gençler için yeterince iyi önlemler almadan aşırı gerçekçi yapay zeka arkadaşlara erişime imkan verdiği için şirketi suçladı. Şirket ise yaşanan trajedinin ardından reşit olmayanlar için ek güvenlik önlemleri alma sözü verdi.
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