Ayı Bile Bunu Beklemezdi: Siyasiler, Kurgusal Film Karakterine Pasaport Veren İçişleri Bakanlığına Kızdılar
Ayı Bile Bunu Beklemezdi: Siyasiler, Kurgusal Film Karakterine Pasaport Veren İçişleri Bakanlığına Kızdılar
İngiltere İçişleri Bakanlığı kurgusal film karakteri ayı Paddington'a resmi pasaport verdi. Bakanlığın Paddington'a bu jesti İngiliz siyasi kampanya yöneticilerinin hoşuna gitmedi.
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Sinema dünyasının en sevilen animasyon karakterlerinden biri olan Ayı Paddington, serinin üçüncü filmi 'Paddington in Peru' ile kasım ayında ekranlara dönüyor.
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Dönüyor dönmesine ama görünen o ki bu sevimli ayıcık İngiltere'de ortalığı biraz karıştırdı. Filmin yapımcıları Paddington'ın Peru'da yapacağı seyahatler için İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan temsili bir pasaportun kopyasını istemişti.
Euronews'ün haberine göre İngiltere İçişleri Bakanlığı bununla yetinmedi ve kurgusal ayı karakterine resmi bir İngiliz pasaportu verdi. Filmin yapımcılarından biri olan Rob Silva, Radio Times'a yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanlığı'nın bir mizah anlayışı olduğu aklımıza gelmezdi ama onu resmi kayıtlara gerçekten bir ayı olarak geçirdiler" dedi.
Ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın ayı Paddington'a yaptığı bu jesti hoş karşılamayanlar oldu. Bazı siyasi kampanya yöneticileri vergi mükelleflerinin hayali bir ayının pasaport almasına kızacaklarını söyledi.
Bazıları da kurgusal bir karaktere pasaport verilmesinin gereksiz olduğunu dile getirdi. Kimi de İngiliz halkının bundan hoşlanmayacağını, devlet memurlarının gerçeklere dönmesi gerektiğinin altını çizdi.
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