"Hepsine Dava Açacağım!" Robert Downey Jr. Yapay Zeka Konusunda Hollywood'a Resmen Kafa Tuttu
"Hepsine Dava Açacağım!" Robert Downey Jr. Yapay Zeka Konusunda Hollywood'a Resmen Kafa Tuttu
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ro...
Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr. katıldığı bir programda gelecekteki sinema sektörüne kafa tuttu. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada yapay zekayla kendisini yaratan yöneticilere dava açacağını dile getirdi. Detaylar içerikte!
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Robert Downey Jr. Iron Man karakteriyle hepimizin hafızalarına kazındı. Ünlü oyuncunun bu karaktere dönüşü bekleniyordu ancak geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde Iron Man'i değil de Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracağını öğrenip şaşırmıştık.
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Oscar ödüllü ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast programında son yıllarda ünlü isimlerin görüntülerinin yapay zekayla yaratılması konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Variety'nin aktardığına göre Robert Downey Jr. yaptığı açıklamada,
Marvel filmlerine geri dönen oyuncu yapay zeka konusunda Hollywood'a da kafa tuttu. Yaptığı açıklamada, "Hollywood'da yapay zeka kullanımına kesinlikle karşıyım. Çünkü benim gerçek bir duygusal hayatım var. Benimle ya da bensiz bunu asla yapamazlar" dedi.
Son yıllarda dünya çapında pek çok ünlü oyuncu yapay zeka ve deepfake teknolojisiyle görüntülerinin kullanımından rahatsız. Siz Robert Downey Jr.'ın gelecekteki sinema sektörüne böyle bir çıkışta bulunmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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