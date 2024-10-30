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"Hepsine Dava Açacağım!" Robert Downey Jr. Yapay Zeka Konusunda Hollywood'a Resmen Kafa Tuttu

"Hepsine Dava Açacağım!" Robert Downey Jr. Yapay Zeka Konusunda Hollywood'a Resmen Kafa Tuttu

film Yapay Zeka
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
30.10.2024 - 14:12

Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr. katıldığı bir programda gelecekteki sinema sektörüne kafa tuttu. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada yapay zekayla kendisini yaratan yöneticilere dava açacağını dile getirdi. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ro...
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Robert Downey Jr. Iron Man karakteriyle hepimizin hafızalarına kazındı. Ünlü oyuncunun bu karaktere dönüşü bekleniyordu ancak geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde Iron Man'i değil de Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracağını öğrenip şaşırmıştık.

Robert Downey Jr. Iron Man karakteriyle hepimizin hafızalarına kazındı. Ünlü oyuncunun bu karaktere dönüşü bekleniyordu ancak geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde Iron Man'i değil de Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracağını öğrenip şaşırmıştık.

Oscar ödüllü ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast programında son yıllarda ünlü isimlerin görüntülerinin yapay zekayla yaratılması konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oscar ödüllü ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast programında son yıllarda ünlü isimlerin görüntülerinin yapay zekayla yaratılması konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Variety'nin aktardığına göre Robert Downey Jr. yaptığı açıklamada,

Variety'nin aktardığına göre Robert Downey Jr. yaptığı açıklamada,

'Benim dijital kopyamı yapay zeka kullanarak oluşturmaya çalışan gelecekteki tüm yöneticilere dava açacağım. Avukatlarıma bu konuda talimat verdim' sözlerini dile getirdi.

Marvel filmlerine geri dönen oyuncu yapay zeka konusunda Hollywood'a da kafa tuttu. Yaptığı açıklamada, "Hollywood'da yapay zeka kullanımına kesinlikle karşıyım. Çünkü benim gerçek bir duygusal hayatım var. Benimle ya da bensiz bunu asla yapamazlar" dedi.

Marvel filmlerine geri dönen oyuncu yapay zeka konusunda Hollywood'a da kafa tuttu. Yaptığı açıklamada, "Hollywood'da yapay zeka kullanımına kesinlikle karşıyım. Çünkü benim gerçek bir duygusal hayatım var. Benimle ya da bensiz bunu asla yapamazlar" dedi.

Son yıllarda dünya çapında pek çok ünlü oyuncu yapay zeka ve deepfake teknolojisiyle görüntülerinin kullanımından rahatsız. Siz Robert Downey Jr.'ın gelecekteki sinema sektörüne böyle bir çıkışta bulunmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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