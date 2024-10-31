Marlon Brando'yu Canlandıran Billy Zane'in Usta Aktöre Benzerliği Karşısında Herkes Şaştı Kaldı
Marlon Brando'yu Canlandıran Billy Zane'in Usta Aktöre Benzerliği Karşısında Herkes Şaştı Kaldı
Billy Zane'in başrolde oynadığı 'Waltzing with Brando' filminden ilk kare geldi. Ünlü oyuncunun Marlon Brando'nun The Godfather'daki haline benzemesi herkesi şaşırttı. Görenler yorum üstüne yorum yaptı.
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Hollywood dünyasının en başarılı aktörlerinden biri olan Billy Zane, Marlon Brando'yu konu alan 'Waltzing with Brando' ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Tabii bu sırada ünlü oyuncunun Marlon Brando'ya aşırı benzerliği de dikkatlerden kaçmıyor. Görenler hatırlar geçtiğimiz aylarda Zane film setinden bir fotoğraf paylaşmış ve usta aktöre benzerliğiyle herkesin ağzını açık bırakmıştı.
Yönetmenliğini Bill Fishman'ın üstlendiği filmden ilk kare ise sosyal medyada yayıldı. Billy Zane'in The Godfather'daki Don Vito Corleone'ye benzerliği görenleri yine ve yine hayret ettirdi.
Billy Zane'in o halini görenler yorum yapmakta gecikmedi:
1. "Bunun Marlon Brando'nun fotoğrafı olduğunu söyleyebilirdin ve ben buna inanırdım"
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2. "Verin şu lanet Oscar'ı ona"
3. "Aman Tanrım, o tam anlamıyla başka bir adamı oynayan bir adam kılığına girmiş bir adam"
4. "Her zaman Brando havası vardı. Zane hafife alınmış bir aktör. Nicole Kidman'ın oynadığı Dead Calm (1989) filmini izleyin"
5. "Bu tüm zamanların en iyi oyuncu seçimi olabilir"
6.
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7. "Bugüne kadar gördüğüm hiçbir aktör oynadığı karaktere bu kadar benzemiyordu. Neler oluyor?"
8. "Az önce bunun Titanik'teki adam olduğunu fark ettim! Delilik"
9. "Yapay zeka asla gerçek insanların yeteneklerinin yerini almayacak. Kusursuz oyuncu seçimi ve makyaj sihirbazlığı her zaman daha etkileyici olacak"
10. "Diğer adayları görmeden bile makyaj yapan kişinin Oscar'ı kazanması gerektiğini ilan etmeye hazırım"
Siz bu benzerliğe ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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