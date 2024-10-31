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Yeni Gelmediler! Johnny Depp ve Penélope Cruz Dördüncü Film İçin Tekrar Bir Araya Geldi

Yeni Gelmediler! Johnny Depp ve Penélope Cruz Dördüncü Film İçin Tekrar Bir Araya Geldi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
31.10.2024 - 09:12

Hollywood'un iki yıldız ismi Johnny Depp ve Penélope Cruz, yeni bir aksiyon gerilim filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İkilinin birlikte rol aldığı dördüncü yapım olan bu filmin ayrıntılarına gelin birlikte bakalım.

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Johnny Depp ve Penélope Cruz Hollywood dünyasının en yıldız isimlerinden sadece ikisi...

Johnny Depp ve Penélope Cruz Hollywood dünyasının en yıldız isimlerinden sadece ikisi...

İkili 2001'de 'Blow', 2011'de 'Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides' ve 2017'de 'Murder on the Orient Express' filmlerinde birlikte rol almışlardı.

İkili 2001'de 'Blow', 2011'de 'Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides' ve 2017'de 'Murder on the Orient Express' filmlerinde birlikte rol almışlardı.

Şimdilerde bu iki ünlü oyuncu yeni bir aksiyon gerilim filmiyle dördüncü defa bir araya geliyor. Deadline'ın haberine göre Johnny Depp ve Penélope Cruz'un 'Day Drinker' adındaki bu filmi, bir yolcu gemisinde tanışan iki kişinin kendilerini suç batağına saplanmış halde bulmasını konu alıyor.

Şimdilerde bu iki ünlü oyuncu yeni bir aksiyon gerilim filmiyle dördüncü defa bir araya geliyor. Deadline'ın haberine göre Johnny Depp ve Penélope Cruz'un 'Day Drinker' adındaki bu filmi, bir yolcu gemisinde tanışan iki kişinin kendilerini suç batağına saplanmış halde bulmasını konu alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda ise '500 Days of Summer', 'The Amazing Spider-Man' ve 'Gifted' filmlerini yönetmesiyle tanınan Marc Webb oturuyor.

Filmin yönetmen koltuğunda ise '500 Days of Summer', 'The Amazing Spider-Man' ve 'Gifted' filmlerini yönetmesiyle tanınan Marc Webb oturuyor.

'Day Drinker' filmi 61 yaşındaki Johnny Depp'in Amber Heard ile boşanmasının ardından Hollywood'a yaptığı en iyi dönüş olarak görülüyor. Bakalım film nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz.

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