Yeni Gelmediler! Johnny Depp ve Penélope Cruz Dördüncü Film İçin Tekrar Bir Araya Geldi
Yeni Gelmediler! Johnny Depp ve Penélope Cruz Dördüncü Film İçin Tekrar Bir Araya Geldi
Hollywood'un iki yıldız ismi Johnny Depp ve Penélope Cruz, yeni bir aksiyon gerilim filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İkilinin birlikte rol aldığı dördüncü yapım olan bu filmin ayrıntılarına gelin birlikte bakalım.
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Johnny Depp ve Penélope Cruz Hollywood dünyasının en yıldız isimlerinden sadece ikisi...
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İkili 2001'de 'Blow', 2011'de 'Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides' ve 2017'de 'Murder on the Orient Express' filmlerinde birlikte rol almışlardı.
Şimdilerde bu iki ünlü oyuncu yeni bir aksiyon gerilim filmiyle dördüncü defa bir araya geliyor. Deadline'ın haberine göre Johnny Depp ve Penélope Cruz'un 'Day Drinker' adındaki bu filmi, bir yolcu gemisinde tanışan iki kişinin kendilerini suç batağına saplanmış halde bulmasını konu alıyor.
Filmin yönetmen koltuğunda ise '500 Days of Summer', 'The Amazing Spider-Man' ve 'Gifted' filmlerini yönetmesiyle tanınan Marc Webb oturuyor.
'Day Drinker' filmi 61 yaşındaki Johnny Depp'in Amber Heard ile boşanmasının ardından Hollywood'a yaptığı en iyi dönüş olarak görülüyor. Bakalım film nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz.
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