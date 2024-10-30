"İlkokul Çocuğu mu Yazmış?" Tom Hanks'in Yeni Filmi Eleştirmenler Tarafından Yerden Yere Vuruldu
"İlkokul Çocuğu mu Yazmış?" Tom Hanks'in Yeni Filmi Eleştirmenler Tarafından Yerden Yere Vuruldu
Tom Hanks'in başrolde oynadığı 'Here' filmi eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Gelin eleştirmenlerin yorumlarına ve filmin detaylarına hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrolünde Tom Hanks'in oynadığı 'Here' yani Türkçe adıyla 'Burada' filmi, prömiyerini 25 Ekim günü Amerikan Film Enstitüsü Festivali'nde yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tom Hanks ile 'Forrest Gump' filminin yönetmeni Robert Zemeckis'i yıllar sonra tekrar bir araya getiren film eleştirmenler tarafından topa tutuldu.
Eleştirmenler 72 yaşındaki yönetmenin filminin beceriksizce çekildiğini, kafa karıştırdığını, duygusal açıdan kopuk olduğunu, senaryonun klişelerle doldurulduğunu, kötü bir sitcoma benzediğini ve hatta 5. sınıf bir ilkokul öğrencisinin elinden çıkmış piyes gibi olduğunu dile getirdi.
'Here' filmi eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da ise 100 üzerinden sadece 31 puan alabildi.
Tom Hanks bu filmde başrolü Robin Wright ile paylaşıyor. İzleyenler hatırlar Robin Wright, Forrest Gump filminde Jenny rolünü canlandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Here' filmi 104 dakika boyunca tek bir mekanda geçiyor. Richard ve Margaret'in hikayesi geçmişten geleceğe yıllar boyunca sürüyor. Peki siz filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın