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"İlkokul Çocuğu mu Yazmış?" Tom Hanks'in Yeni Filmi Eleştirmenler Tarafından Yerden Yere Vuruldu

"İlkokul Çocuğu mu Yazmış?" Tom Hanks'in Yeni Filmi Eleştirmenler Tarafından Yerden Yere Vuruldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
30.10.2024 - 20:15

Tom Hanks'in başrolde oynadığı 'Here' filmi eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. Gelin eleştirmenlerin yorumlarına ve filmin detaylarına hep birlikte bakalım.

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Başrolünde Tom Hanks'in oynadığı 'Here' yani Türkçe adıyla 'Burada' filmi, prömiyerini 25 Ekim günü Amerikan Film Enstitüsü Festivali'nde yaptı.

Başrolünde Tom Hanks'in oynadığı 'Here' yani Türkçe adıyla 'Burada' filmi, prömiyerini 25 Ekim günü Amerikan Film Enstitüsü Festivali'nde yaptı.

Tom Hanks ile 'Forrest Gump' filminin yönetmeni Robert Zemeckis'i yıllar sonra tekrar bir araya getiren film eleştirmenler tarafından topa tutuldu.

Tom Hanks ile 'Forrest Gump' filminin yönetmeni Robert Zemeckis'i yıllar sonra tekrar bir araya getiren film eleştirmenler tarafından topa tutuldu.

Eleştirmenler 72 yaşındaki yönetmenin filminin beceriksizce çekildiğini, kafa karıştırdığını, duygusal açıdan kopuk olduğunu, senaryonun klişelerle doldurulduğunu, kötü bir sitcoma benzediğini ve hatta 5. sınıf bir ilkokul öğrencisinin elinden çıkmış piyes gibi olduğunu dile getirdi.

Eleştirmenler 72 yaşındaki yönetmenin filminin beceriksizce çekildiğini, kafa karıştırdığını, duygusal açıdan kopuk olduğunu, senaryonun klişelerle doldurulduğunu, kötü bir sitcoma benzediğini ve hatta 5. sınıf bir ilkokul öğrencisinin elinden çıkmış piyes gibi olduğunu dile getirdi.

'Here' filmi eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da ise 100 üzerinden sadece 31 puan alabildi.

'Here' filmi eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da ise 100 üzerinden sadece 31 puan alabildi.

Tom Hanks bu filmde başrolü Robin Wright ile paylaşıyor. İzleyenler hatırlar Robin Wright, Forrest Gump filminde Jenny rolünü canlandırmıştı.

Tom Hanks bu filmde başrolü Robin Wright ile paylaşıyor. İzleyenler hatırlar Robin Wright, Forrest Gump filminde Jenny rolünü canlandırmıştı.
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'Here' filmi 104 dakika boyunca tek bir mekanda geçiyor. Richard ve Margaret'in hikayesi geçmişten geleceğe yıllar boyunca sürüyor. Peki siz filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

'Here' filmi 104 dakika boyunca tek bir mekanda geçiyor. Richard ve Margaret'in hikayesi geçmişten geleceğe yıllar boyunca sürüyor. Peki siz filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

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