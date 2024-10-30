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Atatürk'ün Sanata Verdiği Değeri Konu Alan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmini İzleyenler Bayıldı!

Atatürk'ün Sanata Verdiği Değeri Konu Alan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmini İzleyenler Bayıldı!

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
30.10.2024 - 16:30

Salih Bademci, Birce Akalay ve Ertan Saban gibi yıldız oyuncuların başrolde yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' 25 Ekim'de vizyona girdi. Atatürk'ün sanata verdiği değeri konu alan film izleyiciler tarafından çok beğenildi. Gelin hep birlikte sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım...

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BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi Cumhuriyet'in 101. yılından dört gün önce 25 Ekim'de vizyona girdi.

BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi Cumhuriyet'in 101. yılından dört gün önce 25 Ekim'de vizyona girdi.

Türkiye'nin 1930'lu yıllardaki modernleşme sürecini Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata olan hassasiyeti üzerinden anlatan film izleyenler tarafından çok beğenildi.

Türkiye'nin 1930'lu yıllardaki modernleşme sürecini Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata olan hassasiyeti üzerinden anlatan film izleyenler tarafından çok beğenildi.

Salih Bademci'nin Ahmet Adnan Saygun’u, Ahmet Rıfat Şungar'ın Münir Hayri Egeli’yi, Ertan Saban'ın Mustafa Kemal Atatürk’ü, Melis Sezen'in Saygun’un eşi Mediha Hanım’ı, Birce Akalay'ın Nimet Vahid’i, Okan Yalabık'ın Osman Zeki Üngör’ü ve Mehmet Özgür'ün Süleyman’ı canlandırdığı film oyuncu performansıyla da göz doldurdu.

Salih Bademci'nin Ahmet Adnan Saygun’u, Ahmet Rıfat Şungar'ın Münir Hayri Egeli’yi, Ertan Saban'ın Mustafa Kemal Atatürk’ü, Melis Sezen'in Saygun’un eşi Mediha Hanım’ı, Birce Akalay'ın Nimet Vahid’i, Okan Yalabık'ın Osman Zeki Üngör’ü ve Mehmet Özgür'ün Süleyman’ı canlandırdığı film oyuncu performansıyla da göz doldurdu.

Peki 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmini izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yaptı? Gelin birlikte bakalım...

Peki 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmini izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yaptı? Gelin birlikte bakalım...

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Bir yorum da benden... Siz 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

Bir yorum da benden... Siz 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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