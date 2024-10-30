Atatürk'ün Sanata Verdiği Değeri Konu Alan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmini İzleyenler Bayıldı!

Salih Bademci, Birce Akalay ve Ertan Saban gibi yıldız oyuncuların başrolde yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' 25 Ekim'de vizyona girdi. Atatürk'ün sanata verdiği değeri konu alan film izleyiciler tarafından çok beğenildi. Gelin hep birlikte sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım...