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Heyecanla Beklenen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminden Eğlenceli Kamera Arkası Görüntüleri Geldi!

Heyecanla Beklenen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminden Eğlenceli Kamera Arkası Görüntüleri Geldi!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 14:45

Başrollerinde yıldız oyuncuların yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminden kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncuların eğlenceli anları dikkatlerden kaçmadı.

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BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi 2024 yılının en merakla beklenen yapımlarından biri. Türkiye'nin 1930'lu yıllarını konu alan film oyuncu kadrosuyla resmen göz dolduruyor.

BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi 2024 yılının en merakla beklenen yapımlarından biri. Türkiye'nin 1930'lu yıllarını konu alan film oyuncu kadrosuyla resmen göz dolduruyor.

Türkiye'nin modernleşme sürecini anlatan yapımda Salih Bademci Ahmet Adnan Saygun’u, Ahmet Rıfat Şungar Münir Hayri Egeli’yi ve Ertan Saban ise Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırıyor.

Türkiye'nin modernleşme sürecini anlatan yapımda Salih Bademci Ahmet Adnan Saygun’u, Ahmet Rıfat Şungar Münir Hayri Egeli’yi ve Ertan Saban ise Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırıyor.

Melis Sezen Saygun’un eşi Mediha Hanım’a, Birce Akalay Nimet Vahid’e, Okan Yalabık Osman Zeki Üngör’e, Mehmet Özgür Süleyman’a ve Şifanur Gül ise Nükhet karakterine hayat veriyor.

Melis Sezen Saygun’un eşi Mediha Hanım’a, Birce Akalay Nimet Vahid’e, Okan Yalabık Osman Zeki Üngör’e, Mehmet Özgür Süleyman’a ve Şifanur Gül ise Nükhet karakterine hayat veriyor.

'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin vizyon tarihinin 25 Ekim olduğu duyuruldu. Ardından merakla beklenen yapımdan kamera arkası görüntüleri geldi. Kamera arkası görüntülerine oyuncuların karaktere büründükleri halleri ve eğlenceli anları yansıdı. Gelin o anları hep birlikte izleyelim.

Peki sosyal medya kullanıcıları 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'ndan gelen görüntüler hakkında neler söyledi? Gelin bi' de onlara göz atalım.

Peki sosyal medya kullanıcıları 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'ndan gelen görüntüler hakkında neler söyledi? Gelin bi' de onlara göz atalım.
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2.
twitter.com

3. "Seni bekliyoruz ⏳🤍🚨"

4. "Nimet Vahit'le tanışmak için sabırsızlanıyorum"

5.

5.
twitter.com
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6.
twitter.com

7. "Ne anlatıyorsun acaba"

8.

8.
twitter.com

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twitter.com

Siz filmi izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...

Siz filmi izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...

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