Heyecanla Beklenen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminden Eğlenceli Kamera Arkası Görüntüleri Geldi!
Heyecanla Beklenen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminden Eğlenceli Kamera Arkası Görüntüleri Geldi!
Başrollerinde yıldız oyuncuların yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminden kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncuların eğlenceli anları dikkatlerden kaçmadı.
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BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi 2024 yılının en merakla beklenen yapımlarından biri. Türkiye'nin 1930'lu yıllarını konu alan film oyuncu kadrosuyla resmen göz dolduruyor.
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Türkiye'nin modernleşme sürecini anlatan yapımda Salih Bademci Ahmet Adnan Saygun’u, Ahmet Rıfat Şungar Münir Hayri Egeli’yi ve Ertan Saban ise Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırıyor.
Melis Sezen Saygun’un eşi Mediha Hanım’a, Birce Akalay Nimet Vahid’e, Okan Yalabık Osman Zeki Üngör’e, Mehmet Özgür Süleyman’a ve Şifanur Gül ise Nükhet karakterine hayat veriyor.
Peki sosyal medya kullanıcıları 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'ndan gelen görüntüler hakkında neler söyledi? Gelin bi' de onlara göz atalım.
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3. "Seni bekliyoruz ⏳🤍🚨"
4. "Nimet Vahit'le tanışmak için sabırsızlanıyorum"
5.
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7. "Ne anlatıyorsun acaba"
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9.
Siz filmi izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...
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