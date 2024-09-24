Erşan Kuneri'nin 2. Sezon Fragmanı İzleyenleri Kahkahalara Boğdu!
Erşan Kuneri'nin 2. Sezon Fragmanı İzleyenleri Kahkahalara Boğdu!
Cem Yılmaz'ın hem yazdığı hem de yönettiği Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonuna sayılı günler kaldı. Netflix geçtiğimiz saatlerde diziden eğlenceli bir fragman paylaştı. Gelin hep birlikte önce o fragmana, ardından gelen yorumlara bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Yılmaz'ın hem yazdığı hem de yönettiği Netflix dizisi Erşan Kuneri için geri sayım başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci sezonu 10 Ekim'de gösterime girecek olan dizinin bu kadrosunda da yok yok! Dizide Cem Yılmaz'a Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar ve Celal Kadri Kınoğlu eşlik ediyor.
İlk sezonda erotik film yapımcısı Erşan Kuneri'nin 80'li yıllarda çok katmanlı filmler çekmeye çalışmasının hikayesini izlemiştik. Fragmanlara bakılırsa ikinci sezonda da bizi yine çılgın ve eğlenceli bir hikaye bekliyor.
Peki fragman hakkında hangi yorumlar yapıldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maalesef...
Bizim de bizim de...
Bekleyin, az kaldı.
Biz de onu çok merak ediyoruz...
Kesinlikle!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın