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Colin Farrell'ın Resmen Döktürdüğü HBO Yapımı 'The Penguin' Dizisine İlk Tepkiler Geldi!

Colin Farrell'ın Resmen Döktürdüğü HBO Yapımı 'The Penguin' Dizisine İlk Tepkiler Geldi!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 17:31

Colin Farrell'ın başrolde oynadığı ve 'The Batman' filminin yan ürünü olan 'The Penguin' dizisi gösterime girdi. Eleştirmenler ve izleyenler bu HBO yapımı diziye tam puan verdi. Gelin dizinin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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DC Comics karakteri Penguin'e dayanan ve başrollerinde Colin Farrell, Cristin Milioti ve Rhenzy Feliz'in oynadığı HBO dizisi 'The Penguin' ilk bölümüyle ekranlara geldi.

DC Comics karakteri Penguin'e dayanan ve başrollerinde Colin Farrell, Cristin Milioti ve Rhenzy Feliz'in oynadığı HBO dizisi 'The Penguin' ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Penguen'in Gotham City'nin yeraltı suç dünyasında iktidara yükselişini araştıran 'The Batman' filminin devamı niteliğindeki yapım izleyenler tarafından harika bulundu.

Penguen'in Gotham City'nin yeraltı suç dünyasında iktidara yükselişini araştıran 'The Batman' filminin devamı niteliğindeki yapım izleyenler tarafından harika bulundu.

Pek çok eleştirmen diziyi destansı buldu. Özellikle Colin Farrell'ın performansından övgülerle bahsedip ona Emmy ödülünü verin çağrısını yaptı.

Pek çok eleştirmen diziyi destansı buldu. Özellikle Colin Farrell'ın performansından övgülerle bahsedip ona Emmy ödülünü verin çağrısını yaptı.

Peki 'The Penguin'i izleyen sosyal medya kullanıcıları diziye ne tepki verdi? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım:

Peki 'The Penguin'i izleyen sosyal medya kullanıcıları diziye ne tepki verdi? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım:

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