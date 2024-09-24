Tam 12 Saat Sürmüş! Ünlü Sanatçı Haluk Levent Yeni Filmini Sosyal Medyadan Duyurdu
Tam 12 Saat Sürmüş! Ünlü Sanatçı Haluk Levent Yeni Filmini Sosyal Medyadan Duyurdu
Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yeni filmiyle ilgili detayları paylaştı. 2004 yılındaki 12 saatlik Trakya konserini konu alan filmden ilk detaylara gelin hep birlikte bakalım.
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Haluk Levent'in hayatının film olup olmayacağı son zamanlarda en çok gündeme gelen konulardan biri. Ünlü sanatçı önce bu haberlerin doğru olmadığını söylemiş ancak daha sonra gençliğini anlatan bir komedi filminin çekileceği duyurulmuştu.
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Haluk Levent'ten şimdilerde bomba bir haber var. Levent, Türk müzik tarihine damga vuran 2004 yılındaki 12 saatlik Trakya konserini beyaz perdeye taşıyacak.
Ünlü sanatçı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda filmin yönetmeninin 'G.O.R.A.' ve 'Vizontele' filmleriyle tanınan Ömer Faruk Sorak olduğunu duyurdu.
Film, bu konserin arka planındaki coşkuyu, mizahı ve mücadeleyi ekranlara getirecek. Şimdiden çok ses getireceğini düşündüğümüz bu filmin detayları için beklemedeyiz.
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