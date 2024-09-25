Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ın Başrolde Oynadığı 'Mavi Mağara'nın Afişi Çok Konuşuldu!
Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'ın Başrolde Oynadığı 'Mavi Mağara'nın Afişi Çok Konuşuldu!
Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın başrolde oynadığı 'Mavi Mağara' filminin afişi yayınlandı. Oyuncuların hayranları ve filmi merak edenler yorumlarını dile getirdi. Gelin filmin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın başrolünü paylaştığı 'Mavi Mağara' filminin afişi bugün yayınlandı. 18 Ekim tarihinde Prime Video'da ekranlara gelecek filmin afişi özellikle Bürsin ve Özkan hayranlarını çok sevindirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz kuvvetlerinde görev yapan Cem ile eşi Alara'nın romantik aşk öyküsünü anlatan filmin afişine pek çok yorum geldi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Vibe olarak "Grafik tasarım benim tutkumdur" 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Mavi Mağara' filmi Cem ile Alara'nın bir gün gitmek için sözleştikleri Mavi Mağara'ya doğru romantik bir yolculuğa çıkmalarını konu alıyor. İkilinin bu sıra dışı yolculuğu ilişkilerinde beklenmedik bir keşfe sebep oluyor.
Filmin yönetmen koltuğunda Güneşi Beklerken dizisinin yönetmeni Altan Dönmez oturuyor. Başroldeki Kerem Bürsin'le Devrim Özkan'a Okan Yalabık ile Yüsra Geyik eşlik ediyor. Siz 'Mavi Mağara' filminin konusuyla afişini nasıl buldunuz? Bu muhteşem ikiliyi izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...
Bonus: Devrim Özkan'dan bir Instagram paylaşımı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın