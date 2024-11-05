İbrahim Selim'in Programına Konuk Olan Ulaş Tuna Astepe İlk Dizisi 'Karadayı'ya Dair Çok Komik Anısını Anlattı
İbrahim Selim'in Programına Konuk Olan Ulaş Tuna Astepe İlk Dizisi 'Karadayı'ya Dair Çok Komik Anısını Anlattı
'İlk ve Son' dizisiyle gündemde olan Ulaş Tuna Astepe, İbrahim Selim'in programında çok komik anılar paylaştı. Ünlü oyuncu ilk dizisinin çekildiği sırada izleyiciler tarafından uğradığı davranışı anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Selim ile Bu Gece programına birbirinden ünlü oyuncular konuk olmaya devam ediyor. Programın son bölümüne ise 'İlk ve Son' dizisindeki Cihan karakteriyle başarılı bir performans sergileyen Ulaş Tuna Astepe konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Astepe'nin konuk olduğu programda renkli ve bir o kadar da komik dakikalar yaşandı. Ünlü oyuncu İbrahim Selim'e 2012 yılında Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde oynadığı Karadayı dizisinden bir anısını anlattı.
Dizide İmirzalıoğlu'nun kardeşi Orhan Kara'yı canlandıran Ulaş Tuna Astepe karakterinin hiç sevilmediğini, dolayısıyla kendisinin de izleyenler tarafından nasıl 'uyarıldığını' paylaştı.
Siz Ulaş Tuna Astepe'nin oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Ünlü oyuncu en çok Sen Anlat Karadeniz'deki Tahir rolüyle tanınıyor. Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın