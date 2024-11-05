Mahsun Karaca'nın +18 Yaş Sınırı Getirilen Komedi Filmi 'İllegal Hayatlar: Meclis'i İzleyenler Çok Beğendi!
Mahsun Karaca'nın +18 Yaş Sınırı Getirilen Komedi Filmi 'İllegal Hayatlar: Meclis'i İzleyenler Çok Beğendi!
Mahsun Karaca'nın yeni filmi 'İllegal Hayatlar: Meclis' vizyona girdiği andan itibaren çok konuşuluyor. Filmdeki siyasi espriler izleyenler tarafından çok beğeniliyor. Peki izleyenler film hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.
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Röportaj Adam adıyla tanıdığımız Mahsun Karaca'nın 'İllegal Hayatlar: Meclis' filmi 1 Kasım Cuma günü vizyona girdi.
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İzleyenler hatırlayacaktır ilk film olan 'İllegal Hayatlar' 2023'te vizyona girmiş ve trajikomik sahneleriyle izleyen herkesi güldürmüştü.
Görünene bakılırsa 'İllegal Hayatlar: Meclis'in de ondan aşağı kalır yanı yok. Zira izleyenler son filmdeki siyasi esprilerin harika olduğunu düşünüyor.
Gelin hep birlikte 'İllegal Hayatlar: Meclis'e gelen sosyal medya yorumlarına bakalım:
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