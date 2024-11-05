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Mahsun Karaca'nın +18 Yaş Sınırı Getirilen Komedi Filmi 'İllegal Hayatlar: Meclis'i İzleyenler Çok Beğendi!

Mahsun Karaca'nın +18 Yaş Sınırı Getirilen Komedi Filmi 'İllegal Hayatlar: Meclis'i İzleyenler Çok Beğendi!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
05.11.2024 - 09:46

Mahsun Karaca'nın yeni filmi 'İllegal Hayatlar: Meclis' vizyona girdiği andan itibaren çok konuşuluyor. Filmdeki siyasi espriler izleyenler tarafından çok beğeniliyor. Peki izleyenler film hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

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Röportaj Adam adıyla tanıdığımız Mahsun Karaca'nın 'İllegal Hayatlar: Meclis' filmi 1 Kasım Cuma günü vizyona girdi.

Röportaj Adam adıyla tanıdığımız Mahsun Karaca'nın 'İllegal Hayatlar: Meclis' filmi 1 Kasım Cuma günü vizyona girdi.

İzleyenler hatırlayacaktır ilk film olan 'İllegal Hayatlar' 2023'te vizyona girmiş ve trajikomik sahneleriyle izleyen herkesi güldürmüştü.

İzleyenler hatırlayacaktır ilk film olan 'İllegal Hayatlar' 2023'te vizyona girmiş ve trajikomik sahneleriyle izleyen herkesi güldürmüştü.

Görünene bakılırsa 'İllegal Hayatlar: Meclis'in de ondan aşağı kalır yanı yok. Zira izleyenler son filmdeki siyasi esprilerin harika olduğunu düşünüyor.

Görünene bakılırsa 'İllegal Hayatlar: Meclis'in de ondan aşağı kalır yanı yok. Zira izleyenler son filmdeki siyasi esprilerin harika olduğunu düşünüyor.

Gelin hep birlikte 'İllegal Hayatlar: Meclis'e gelen sosyal medya yorumlarına bakalım:

Gelin hep birlikte 'İllegal Hayatlar: Meclis'e gelen sosyal medya yorumlarına bakalım:

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