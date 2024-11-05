Mahsun Karaca'nın +18 Yaş Sınırı Getirilen Komedi Filmi 'İllegal Hayatlar: Meclis'i İzleyenler Çok Beğendi!

Mahsun Karaca'nın yeni filmi 'İllegal Hayatlar: Meclis' vizyona girdiği andan itibaren çok konuşuluyor. Filmdeki siyasi espriler izleyenler tarafından çok beğeniliyor. Peki izleyenler film hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.