Başrollerinde Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin Oynadığı 'İlk ve Son'daki Tanışma Sahnesini İtici Buldular

Başrollerde Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı 'İlk ve Son' ikinci sezonuyla izleyicilerle buluştu. İkilinin oynadığı Nilüfer ve Cihan karakterlerinin tanışma sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. Gelin o sahneye ve gelen yorumlara birlikte bakalım.