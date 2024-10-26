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Başrollerinde Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin Oynadığı 'İlk ve Son'daki Tanışma Sahnesini İtici Buldular

Başrollerinde Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin Oynadığı 'İlk ve Son'daki Tanışma Sahnesini İtici Buldular

dizi BluTV
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 18:59

Başrollerde Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı 'İlk ve Son' ikinci sezonuyla izleyicilerle buluştu. İkilinin oynadığı Nilüfer ve Cihan karakterlerinin tanışma sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. Gelin o sahneye ve gelen yorumlara birlikte bakalım.

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3 sene önce BluTV'de yayınlanan 'İlk ve Son' dizisi izleyenler tarafından çok beğenilmişti. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin canlandırdığı karakterlerin toksik ilişkisi izleyen herkesin dikkatini çekmişti.

3 sene önce BluTV'de yayınlanan 'İlk ve Son' dizisi izleyenler tarafından çok beğenilmişti. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin canlandırdığı karakterlerin toksik ilişkisi izleyen herkesin dikkatini çekmişti.

Günümüze geldiğimizde ise ikinci sezonuyla 'İlk ve Son' 24 Ekim tarihinde izleyicilerle buluştu. Ama bu sefer başrollerde Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe var.

Günümüze geldiğimizde ise ikinci sezonuyla 'İlk ve Son' 24 Ekim tarihinde izleyicilerle buluştu. Ama bu sefer başrollerde Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe var.

İkilinin oyunculuğu resmen göz doldurdu desek yeridir. 'İlk ve Son' hayranları Nilüfer ile Cihan'ın hikayesine bayıldı. Bunu dizinin ikinci sezonuna gelen ilk yorumlardan anlayabiliyoruz. Yorumlar demişken 'İlk ve Son'un ikinci sezonuna gelen yorumlara bu içeriğimizden bakabilirsiniz:

Peki izleyenlerde hayranlık uyandıran çiftimiz bu hikayede nasıl tanıştı? İşte sosyal medyada viral olan o sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

Peki kiminin çok beğendiği, kiminin de aşırı itici bulduğu bu tanışma sahnesine neler neler yazılmış? Bir de yorumları görelim:

Peki kiminin çok beğendiği, kiminin de aşırı itici bulduğu bu tanışma sahnesine neler neler yazılmış? Bir de yorumları görelim:

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