'Hayat' Filmi Televizyonda Yayınlanacak Olan Zeki Demirkubuz Taşı Yine İsmail Kılıçarslan'a Attı

Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi TRT 2'de ekranlara geliyor. Ancak Zeki Demirkubuz'un bu konuda sosyal medyada paylaştığı bir mesaj olay olmaya yetti bile. Gelin hep birlikte Demirkubuz'un tekrar ve tekrar İsmail Kılıçarslan'a lafı dokundurduğu o paylaşıma birlikte bakalım.