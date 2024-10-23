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'Hayat' Filmi Televizyonda Yayınlanacak Olan Zeki Demirkubuz Taşı Yine İsmail Kılıçarslan'a Attı

'Hayat' Filmi Televizyonda Yayınlanacak Olan Zeki Demirkubuz Taşı Yine İsmail Kılıçarslan'a Attı

TRT film Oscar
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 13:02

Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi TRT 2'de ekranlara geliyor. Ancak Zeki Demirkubuz'un bu konuda sosyal medyada paylaştığı bir mesaj olay olmaya yetti bile. Gelin hep birlikte Demirkubuz'un tekrar ve tekrar İsmail Kılıçarslan'a lafı dokundurduğu o paylaşıma birlikte bakalım.

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Zeki Demirkubuz'la Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan arasındaki çatışmayı hatırlayanlar vardır. Geçtiğimiz aylarda Kılıçarslan, Zeki Demirkubuz'u Gazze hakkında konuşmamakla suçlamış ve 'Hayat' filminin boykot edilmesi için çağrı yapmıştı. İzleyicilere "Bekleyin, korsanı çıksın izlersiniz" demişti.

Zeki Demirkubuz'la Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan arasındaki çatışmayı hatırlayanlar vardır. Geçtiğimiz aylarda Kılıçarslan, Zeki Demirkubuz'u Gazze hakkında konuşmamakla suçlamış ve 'Hayat' filminin boykot edilmesi için çağrı yapmıştı. İzleyicilere "Bekleyin, korsanı çıksın izlersiniz" demişti.

Zeki Demirkubuz da "Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s... Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehditini ayrıca s...” diyerek rest çekmişti.

Zeki Demirkubuz da "Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s... Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehditini ayrıca s...” diyerek rest çekmişti.

Zeki Demirkubuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve Türkiye'nin Oscar adayı olan 'Hayat' filmi önümüzdeki pazar günü televizyonda ilk kez TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Buraya kadar her şey normal...

Ancak bir sosyal medya kullanıcısının Zeki Demirkubuz'u etiketleyerek "Yayın akışına almışlar, izinleri var mı?" sorusunu sorması ortalığı azıcık karıştırdı. Dobralığıyla bilinen ünlü yönetmen bu soruya karşılık olarak "Yok, İsmail korsan link vermiş, onu yayınlayacaklarmış" cevabını verdi.

Ancak bir sosyal medya kullanıcısının Zeki Demirkubuz'u etiketleyerek "Yayın akışına almışlar, izinleri var mı?" sorusunu sorması ortalığı azıcık karıştırdı. Dobralığıyla bilinen ünlü yönetmen bu soruya karşılık olarak "Yok, İsmail korsan link vermiş, onu yayınlayacaklarmış" cevabını verdi.
twitter.com

Demirkubuz'un cevabı sosyal medyada dikkat çekti. Kullanıcılar ünlü yönetmene birbiri ardına yorumlar yağdırdı. Gelin hep birlikte onlara bakalım:

Demirkubuz'un cevabı sosyal medyada dikkat çekti. Kullanıcılar ünlü yönetmene birbiri ardına yorumlar yağdırdı. Gelin hep birlikte onlara bakalım:
twitter.com
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