Yaprak Dökümü'nü Severek İzleyenlere Köylü Muamelesi Yapan Kişi Ortalığı Karıştırdı!

Yaprak Dökümü aradan yıllar geçse bile en çok izlenen, üzerinde en çok konuşulan yapımlar arasında. Ancak bazıları var ki bu yapımdan hoşlanmıyor ya da izleyenleri hor görüyor. X/Twitter'da @nidasidar adlı bir kullanıcının YD izleyenlere köylü demesi de bardağı taşıran bir damlacık oldu. Kullanıcının bu yorumuna tepkiler gecikmedi.