Yaprak Dökümü'nü Severek İzleyenlere Köylü Muamelesi Yapan Kişi Ortalığı Karıştırdı!
Yaprak Dökümü'nü Severek İzleyenlere Köylü Muamelesi Yapan Kişi Ortalığı Karıştırdı!
Yaprak Dökümü aradan yıllar geçse bile en çok izlenen, üzerinde en çok konuşulan yapımlar arasında. Ancak bazıları var ki bu yapımdan hoşlanmıyor ya da izleyenleri hor görüyor. X/Twitter'da @nidasidar adlı bir kullanıcının YD izleyenlere köylü demesi de bardağı taşıran bir damlacık oldu. Kullanıcının bu yorumuna tepkiler gecikmedi.
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Yaprak Dökümü 2010 yılında final yaptı yapmasına ama bugün bile en çok izlenen Türk dizileri arasındaki yerini koruyor. Öyle ki dizinin her bir sahnesi üzerine sosyal medyada analizler yapılıyor, olaylar tartışılıyor, editler havada uçuşuyor.
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Bazıları da Yaprak Dökümü'nden hiç hoşlanmıyor. Dizinin izleyici kitlesini çeşitli ithamlarla hor görüyor. İşte o yorumlardan biriyle karşınızdayız.
X/Twitter'da @nidasidar adlı bir kullanıcı, Yaprak Dökümü izleyicilerinin köylü olduğunu dile getirdi. Kullanıcının bu yorumuna tepkiler gecikmedi tabii...
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7. "Yaprak Dökümü izlerken benim köylülük"
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