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Bahar, Yalı Çapkını ve Dahası! Çekildiğine Lanet Okudukları Dizi Bölümlerini Paylaşan Kişiler

Bahar, Yalı Çapkını ve Dahası! Çekildiğine Lanet Okudukları Dizi Bölümlerini Paylaşan Kişiler

yerli dizi dizi Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 13:59 Son Güncelleme: 25.10.2024 - 14:16

Hepimizin dizi izlerken çok sıkıldığı, keşke çekilmeseydi dediği bölümler vardır. X/Twitter'da @basekc11 adlı bir kullanıcı da bu düşünceden yola çıkarak sosyal medya kullanıcılarına bir soru yöneltmiş. Gelin önce o soruya, ardından gelen yanıtlara birlikte bakalım.

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Eğer bir dizinin sıkı takipçisiyseniz her bölümünü sevmeniz mümkün değildir. Hikayede görmek istemediğiniz şeyler olur. Sevdiğiniz karakter bambaşka bir kişiye bürünür. Diziye giren çıkan belli olmaz.

Eğer bir dizinin sıkı takipçisiyseniz her bölümünü sevmeniz mümkün değildir. Hikayede görmek istemediğiniz şeyler olur. Sevdiğiniz karakter bambaşka bir kişiye bürünür. Diziye giren çıkan belli olmaz.

Tüm bunlara rağmen yine de oturur izlersiniz. Ama lanet ederek, keşke çekilmeseydi diyerek... Bu konuda yalnız değilsiniz.

Tüm bunlara rağmen yine de oturur izlersiniz. Ama lanet ederek, keşke çekilmeseydi diyerek... Bu konuda yalnız değilsiniz.

X/Twitter'da @basekc11 adlı bir kullanıcı sosyal medya ahalisine "Dizinin tüm bölümlerini izlemişsin ama bir bölüm var ki KEŞKE HİÇ OLMASAYDI LANET OLSUN ONA dediğin dizi ve bölüm hangisi?" diye bir soru yöneltti.

X/Twitter'da @basekc11 adlı bir kullanıcı sosyal medya ahalisine "Dizinin tüm bölümlerini izlemişsin ama bir bölüm var ki KEŞKE HİÇ OLMASAYDI LANET OLSUN ONA dediğin dizi ve bölüm hangisi?" diye bir soru yöneltti.
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Sıkı dizi izleyicileri bu soruya hangi bölümlerle cevap verdi, gelin birlikte bakalım.

Sıkı dizi izleyicileri bu soruya hangi bölümlerle cevap verdi, gelin birlikte bakalım.

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Sizin keşke çekilmeseydi dediğiniz dizi bölümü hangisi? Yorumlara buyrun...

Sizin keşke çekilmeseydi dediğiniz dizi bölümü hangisi? Yorumlara buyrun...
twitter.com

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