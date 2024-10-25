Bahar, Yalı Çapkını ve Dahası! Çekildiğine Lanet Okudukları Dizi Bölümlerini Paylaşan Kişiler

Hepimizin dizi izlerken çok sıkıldığı, keşke çekilmeseydi dediği bölümler vardır. X/Twitter'da @basekc11 adlı bir kullanıcı da bu düşünceden yola çıkarak sosyal medya kullanıcılarına bir soru yöneltmiş. Gelin önce o soruya, ardından gelen yanıtlara birlikte bakalım.