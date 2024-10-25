Bir Final Daha! Sadece 6 Bölüm Yayınlanan Dizi İçin Final Kararı Verildi
Bir Final Daha! Sadece 6 Bölüm Yayınlanan Dizi İçin Final Kararı Verildi
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
atv ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Karadut dizisi için final kararı verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş final kararını duyurdu.
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Eylül ayında televizyon dünyası birbirinden dikkat çeken yapımlara sahne oldu ancak bazıları reyting ve benzeri nedenlerden dolayı tutunamadı.
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Onlardan birisi de atv ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız'ın oynadığı Karadut dizisi...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Karadut dizisi pazartesi günü 6. bölümüyle ekranlara gelecek ve bu bölümle final yapacak.
Karadut dizisinin izleyenleri ise bu final karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Sosyal medyada yaptıkları yorumlarda hikayenin toparlanmadan bitirilişini eleştirdiler, kanalın diziye sahip çıkmadığını dile getirdiler.
Bazıları da Karadut'un reytingi artarken bitirilmesine kızdılar. Peki siz Karadut'un final yapmasına ne diyorsunuz? Diziyi izliyor muydunuz? Yorumlara buyrun...
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Darısı diğerlerine.