Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Dizinin Final Yapacağı İddialarına Yanıt Verdi
Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Dizinin Final Yapacağı İddialarına Yanıt Verdi
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, her hafta düşen reytinglerin ardından final yapacağı dedikodusuyla gündem olmuştu. Dizide Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları, bu söylentiye yanıt verdi.
KAYNAK: Magazin Burada
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Star TV'nin bir dönem kapı baca kırdıran dizisi Yalı Çapkını, senaryonun her geçen gün daha da karmaşıklaşması sonucu reytinglerde düşüş yaşamıştı.
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Reytinglerde ilk 5'i bile zor görmeye başlayan Yalı Çapkın için final yapacağı iddiaları ortalıkta dolaşmaya başlarken dizide Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları'ndan bu konuda açıklama geldi.
Magazin Burada kameralarına konuşan Polatoğulları, Yalı Çapkını'nın final yapacağı iddialarına şu yanıtı verdi:
"Şu an devam ediyoruz, sezonumuz devam ediyor. Sezon sonuna kadar tabii ki devam edeceğiz. Öyle bir sorun yok. O nereden çıktı bilmiyorum."
İşte o anlar:
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