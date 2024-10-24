Somer Sivrioğlu, Nasıl MasterChef Jürisi Olduğunu İlk Kez Anlattı!

'Konferans son anda iptal oldu, sponsorluk sıkıntıları yaşadılar. Ben dedim ki, '10 gün daha buradayım, bir de ben çok çalışma manyağı olduğum için bir şey yapayım' dedim. O sırada da Avustralya'da MasterChef'e konuk jüri olarak katıldım. Dedim ki bir programa gideyim çünkü orada da üç tane restoranımız var tanınıyorum yani kendi çevremde.'