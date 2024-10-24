Somer Sivrioğlu, Nasıl MasterChef Jürisi Olduğunu İlk Kez Anlattı!
Somer Sivrioğlu, Nasıl MasterChef Jürisi Olduğunu İlk Kez Anlattı!
MasterChef Türkiye'nin 7 yıldır jüri üyesi olan Somer Siviroğlu, Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk oldu. Somer Şef, MasterChef'te nasıl jüri olduğunu ilk kez anlattı.
KAYNAK: Hülya Avşar/YouTube
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MasterChef Türkiye'nin sempatik jürisi Somer Sivrioğlu, tam 7 sezondur programda yer alıyor.
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Zaten yoğun bir tempoda çalışan ve restoranları olan Somer Şef'in programa nasıl vakit ayırdığı merak edilirken Hülya Avşar'ın YouTube kanalında MasterChef macerasının nasıl başladığını anlattı.
Hülya Avşar’ın “Programa nasıl başladın, Acun ile nasıl tanıştın?” sorusuna Somer Şef şöyle yanıt verdi:
“Aslında çok komik bir tesadüf oldu. Ben her yıl Türkiye'ye bir ay geliyordum zaten. Avustralyalı yemek yazarları ve gurmeleri getiriyordum ve dolaştırıyordum, yemek turu yapıyordum. O sene geldiğimde de bir 10 gün sonra arkadaşımın konferansı vardı Mehmet Gürs'ün, onda konuşmacı olarak çıkacaktım."
"Ondan sonra işte bir arkadaşıma söyledim. O oradan ona söyledi, o oradan ona söyledi, yapımcılara ulaştılar. Tabii arada konuşulurken aradaki o ‘misafir şef’ olayına atlamış birisi. Onlar da meğerse uzun zamandır beni arıyorlarmış, ulaşmaya çalışıyorlarmış. Dediler ki 'Hadi gel başla' falan..."
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"Dedim olmaz yani nasıl yapayım, zamanım yok, geri dönmem lazım... İki tane çocuk var, restoranlar var. Dediler ki bir şey sürmez 2 ay sürer, 2 ay yapar gidersin. Ben de gelirim bir sezon, 2 ay 3 ay yaparım, Avustralya da işime yarar çünkü orada da televizyon programları var, belki oradan da devam ederim. Hayat... 2 ay 3 ay derken aldı bambaşka yerlere götürdü.”
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