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Günlerdir Yok! Gelin Evi Sunucusu Ezgi Sertel'in Programdan Ayrıldığı İddiası

Günlerdir Yok! Gelin Evi Sunucusu Ezgi Sertel'in Programdan Ayrıldığı İddiası

Gelin Evi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 16:39 Son Güncelleme: 24.10.2024 - 16:42

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nin yeni sezonda sunucusu olan Ezgi Sertel bir süredir programda yer almıyor. Program sunucusuz bir şekilde devam ederken akıllara Ezgi Sertel'in ayrılmış olabileceği geldi.

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Show TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi, bildiğiniz üzere yeni sezona Ezgi Sertel'le giriş yapmıştı.

Show TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi, bildiğiniz üzere yeni sezona Ezgi Sertel'le giriş yapmıştı.

Aslı Hünel'in ardından programın yeni sunucusu olan Ezgi Sertel, yılların deneyimiyle harika bir iş çıkarırken son haftalarda programda yer almamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aslı Hünel'in ardından programın yeni sunucusu olan Ezgi Sertel, yılların deneyimiyle harika bir iş çıkarırken son haftalarda programda yer almamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Son bölümleri sunucusuz bir şekilde yayınlanan Gelin Evi'ne Ezgi Sertel'in ne zaman döneceği henüz belli olmazken ne yapım şirketi ne de Ezgi Sertel'den bir açıklama gelmiş değil.

Son bölümleri sunucusuz bir şekilde yayınlanan Gelin Evi'ne Ezgi Sertel'in ne zaman döneceği henüz belli olmazken ne yapım şirketi ne de Ezgi Sertel'den bir açıklama gelmiş değil.

Ezgi Sertel'in sosyal medya hesabına yorum yağdıran Gelin Evi izleyicileri bir türlü yanıt alamazken Sertel'in bu tavrı Gelin Evi'nden ayrıldığı iddialarını daha da güçlendirdi.

Ezgi Sertel'in sosyal medya hesabına yorum yağdıran Gelin Evi izleyicileri bir türlü yanıt alamazken Sertel'in bu tavrı Gelin Evi'nden ayrıldığı iddialarını daha da güçlendirdi.

Bakalım yapım şirketinden bu konuda bir açıklama gelecek mi?

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