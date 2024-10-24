Halis Ağa'nın Geri Döndüğü Yalı Çapkını Fragmanı Beklentiyi Arşa Çıkardı
Halis Ağa'nın Geri Döndüğü Yalı Çapkını Fragmanı Beklentiyi Arşa Çıkardı
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 3. sezonuyla eski ihtişamlı günlerine dönmeye hazırlanıyor. Seyircinin isteklerine karşı koymayı bırakan senaryo ekibi SeyFer'i bir araya getirmek için harekete geçerken Halis Ağa'nın yalıya geri döndüğü yeni bölüm fragmanı beklentiyi yükseltti.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, ilk sezonuyla cuma akşamlarının tartışmasız en çok izlenen dizisi olmuştu.
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Seyran ve Ferit karakterlerinin tam 3 sezondur bir türlü kavuşamaması karşısında izleyiciler çileden çıkarken çareyi diziyi izlememekte bulmuş ve reytinglerde önlenemez bir düşüşe neden olmuşlardı.
3. sezon başından beri Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor'un da diziye dönmemesi üzerine harekete geçen senaryo ekibi sonunda izleyiciye kulak verdi ve Seyran ile Ferit'i bir araya getirmek için resmen tüm tuşlara bastı.
Ferit'in Seyran'ı yalıya geri getirmesiyle izleyiciler "Eski güzel günler geri dönüyor mu?" heyecanı yaşarken fragman sonunda büyük bir sürpriz yaşandı.
Halis Ağa'nın yalıya döndüğü fragman yalıda işlerin düzene gireceğinin sinyalini verirken Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına yorum yağdı.
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İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı:
Gelen yorumlar da burada:
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