Set Çalışanı, Helikopter Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Açıkladı
Set Çalışanı, Helikopter Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Açıkladı
TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın dizi ve filmlerdeki helikopter sahnelerinin nasıl çekildiğini açıkladı.
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Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabı üzerinden dizi ve filmler hakkında merak edilen soruları yanıtlıyor.
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Sevilen fenomen bu defa helikopter sahnelerinin nasıl çekildiğine dair sorulan soruya yanıt verdi.
Helikopter sahnelerine artık denk gelmediğini ve helikopteri dijitalde yaptıklarını anlatan Yalçın, sete bir helikopterin gelmesinin büyük zorluklar çıkardığını belirtti.
İlla helikopter bulunması gereken setlerde tüm set ekipmanlarının uçtuğunu ve özellikle kameramanın zorluk yaşadığını belirten Yalçın, Sakarya Fırat dizisinden bir kamera arkası paylaştı.
İşte o anlar:
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