Kardeşi Engelli Kalmıştı: Survivor Aleyna, 11 Yıllık Mahkeme Sürecini Anlattı
Kardeşi Engelli Kalmıştı: Survivor Aleyna, 11 Yıllık Mahkeme Sürecini Anlattı
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Survivor'la tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu, kız kardeşi Cansu'nun neden engelli kaldığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.
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Aleyna, Cansu'nun doktor ihmali nedeniyle engelli kaldığını açıklamış ve #CansuİçinAdalet hasthagini açarak kardeşi için adalet arayışını duyurmuştu.
Sosyal medyadan bu konuda yoğun destek alan Aleyna Kalaycıoğlu, bir video yayınlayarak hem destekleyenlere teşekkür etti hem de 11 yıllık mahkeme sürecini anlattı.
"Bu dava 11 senedir sürüyor zaten yeni bir şey değil ama geçen celsedeki davayı da uzatmak için üniversite hastanenin raporunu teslim etmiyor bir türlü."
"Benim kardeşim sağlık imkanlarına bu sebeple ulaşamıyor. Bu süreçte bütün paylaşım yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu mesajın yerine ulaşması için elimden ne geliyorsa yapmak zorundayım. Çünkü kardeşim şu an konuşamıyor ve ben onun sesi olmak zorundayım."
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Aleyna'nın videosunu buradan izleyebilirsiniz:
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