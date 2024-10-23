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Kardeşi Engelli Kalmıştı: Survivor Aleyna, 11 Yıllık Mahkeme Sürecini Anlattı

Kardeşi Engelli Kalmıştı: Survivor Aleyna, 11 Yıllık Mahkeme Sürecini Anlattı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 10:32

Survivor'la tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Cansu'nun doktor ihmali nedeniyle engelli kaldığını ve bu konudaki mahkemenin yıllardır devam ettiğini açıklamıştı. Aleyna, uzayan mahkeme sürecini anlatıp kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

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Survivor'la tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu, kız kardeşi Cansu'nun neden engelli kaldığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.

Survivor'la tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu, kız kardeşi Cansu'nun neden engelli kaldığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.

Aleyna, Cansu'nun doktor ihmali nedeniyle engelli kaldığını açıklamış ve #CansuİçinAdalet hasthagini açarak kardeşi için adalet arayışını duyurmuştu.

Aleyna, Cansu'nun doktor ihmali nedeniyle engelli kaldığını açıklamış ve #CansuİçinAdalet hasthagini açarak kardeşi için adalet arayışını duyurmuştu.

Aleyna'nın anlattıklarından burada bahsetmiştik:

Sosyal medyadan bu konuda yoğun destek alan Aleyna Kalaycıoğlu, bir video yayınlayarak hem destekleyenlere teşekkür etti hem de 11 yıllık mahkeme sürecini anlattı.

Sosyal medyadan bu konuda yoğun destek alan Aleyna Kalaycıoğlu, bir video yayınlayarak hem destekleyenlere teşekkür etti hem de 11 yıllık mahkeme sürecini anlattı.

"Bu dava 11 senedir sürüyor zaten yeni bir şey değil ama geçen celsedeki davayı da uzatmak için üniversite hastanenin raporunu teslim etmiyor bir türlü."

"Bu dava 11 senedir sürüyor zaten yeni bir şey değil ama geçen celsedeki davayı da uzatmak için üniversite hastanenin raporunu teslim etmiyor bir türlü."

'Bu yüzden süreci hiçbir şey olmamış gibi uzatmaya devam ediyorlar. Sanki kardeşim bu durumda değilmiş gibi. Sanki elimizde somut bir gerçeklik yokmuş gibi sürekli 11 senedir uzayan bir dava söz konusu.'

"Benim kardeşim sağlık imkanlarına bu sebeple ulaşamıyor. Bu süreçte bütün paylaşım yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu mesajın yerine ulaşması için elimden ne geliyorsa yapmak zorundayım. Çünkü kardeşim şu an konuşamıyor ve ben onun sesi olmak zorundayım."

"Benim kardeşim sağlık imkanlarına bu sebeple ulaşamıyor. Bu süreçte bütün paylaşım yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu mesajın yerine ulaşması için elimden ne geliyorsa yapmak zorundayım. Çünkü kardeşim şu an konuşamıyor ve ben onun sesi olmak zorundayım."
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Aleyna'nın videosunu buradan izleyebilirsiniz:

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