Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, Kardeşi Cansu'nun Doktor İhmali Yüzünden Engelli Kaldığını Söyledi!

'Kardeşim sürekli tatlı yiyip uyuyordu. Dikkatimi çekince hastaneye götürdüm. O zamanlar 15 yaşındaydım. Yarı özel bir hastaneye gittik. Doktor o gece tatile çıkacağı için acil bir tedavi yapmaya çalıştı çünkü birkaç saat sonra tatile çıkacaktı. 'Apandisit patlaması' deyip ameliyata aldı. Ama apandisti patlamamış, kalınlaşmış. Doktor ameliyattan sonra 'Şeker yesin' dedi, meyve yedirdik. 2 güne yakın uyanmadı meğer 500 şeker ile komadaymış!'