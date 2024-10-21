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Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, Kardeşi Cansu'nun Doktor İhmali Yüzünden Engelli Kaldığını Söyledi!

Survivor Yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, Kardeşi Cansu'nun Doktor İhmali Yüzünden Engelli Kaldığını Söyledi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 23:44

Survivor'la hayatımıza giren ve daha sonra şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşi Cansu'nun engeliyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Survivor'ın en çok konuşulan ve en çok beğenilen isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadaki performansının yanı sıra güzelliği ve sesiyle gündemden düşmüyordu.

Survivor'ın en çok konuşulan ve en çok beğenilen isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadaki performansının yanı sıra güzelliği ve sesiyle gündemden düşmüyordu.

Yarışmada iki sezon yarışan Aleyna, geçtiğimiz yıl çıkardığı şarkılarıyla da büyük beğeni toplamayı başarmıştı.

Yarışmada iki sezon yarışan Aleyna, geçtiğimiz yıl çıkardığı şarkılarıyla da büyük beğeni toplamayı başarmıştı.

İlk olarak Survivor'da gördüğümüz kardeşi Cansu konusunda çok hassas olduğunu her fırsatta dile getiren Aleyna, kardeşinin uzun saatler süren uçak yolculuğunun ardından Dominik'e gelmesi sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

İlk olarak Survivor'da gördüğümüz kardeşi Cansu konusunda çok hassas olduğunu her fırsatta dile getiren Aleyna, kardeşinin uzun saatler süren uçak yolculuğunun ardından Dominik'e gelmesi sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Katıldığı ilk sezondaki bu eleştirilerin ardından geçen sezon kardeşinin gelmesini istemediğini açıkça belirtmişti.

Katıldığı ilk sezondaki bu eleştirilerin ardından geçen sezon kardeşinin gelmesini istemediğini açıkça belirtmişti.

Aleyna'dan kardeşinin engeliyle ilgili açıklama geldi. Kardeşinin doktor ihmali yüzünden engelli kaldığını dile getiren Kalaycıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

Aleyna'dan kardeşinin engeliyle ilgili açıklama geldi. Kardeşinin doktor ihmali yüzünden engelli kaldığını dile getiren Kalaycıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

'Kardeşim sürekli tatlı yiyip uyuyordu. Dikkatimi çekince hastaneye götürdüm. O zamanlar 15 yaşındaydım. Yarı özel bir hastaneye gittik. Doktor o gece tatile çıkacağı için acil bir tedavi yapmaya çalıştı çünkü birkaç saat sonra tatile çıkacaktı. 'Apandisit patlaması' deyip ameliyata aldı. Ama apandisti patlamamış, kalınlaşmış. Doktor ameliyattan sonra 'Şeker yesin' dedi, meyve yedirdik. 2 güne yakın uyanmadı meğer 500 şeker ile komadaymış!'

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"Cansu yoğun bakıma alınınca sözde doktor tatilden döndü. Ama artık her şey için çok geçti. Kardeşimin kalbi 70 dakika boyunca dumuştu. Beyninin %70'inden fazlası hasarlıydı. Fişini çekmek için anneme sordular."

"Cansu yoğun bakıma alınınca sözde doktor tatilden döndü. Ama artık her şey için çok geçti. Kardeşimin kalbi 70 dakika boyunca dumuştu. Beyninin %70'inden fazlası hasarlıydı. Fişini çekmek için anneme sordular."

'Birkaç ay ömür biçmişlerdi. Ama annem 'Ben Cansu’yu hayatta tutacağım' dedi. Kardeşim sadece tip 1 diyabet hastasıymış! Ameliyatlık bir durumu da yoktu, hiçbir şeyi yoktu kardeşimin!'

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