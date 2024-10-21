Tesettüre Girip Adını Değiştirmişti: Popstar Alaturka'nın Efsanesi Özlem Güneş Tesettürden Çıktı!

Televizyon tarihinin en efsane programlarından biri olan Popstar Alaturka'ya damga vuran Özlem Güneş, programa katıldığında henüz 19 yaşındaydı. O dönemde tesettür giymediği için eleştirilen yarışmacı, yıllar sonra tesettürlü haliyle karşımıza çıkmıştı. Instagram hesabında yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Özlem Güneş, takipçilerine tesettürden çıktığını açıkladı.