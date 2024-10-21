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Tesettüre Girip Adını Değiştirmişti: Popstar Alaturka'nın Efsanesi Özlem Güneş Tesettürden Çıktı!

Tesettüre Girip Adını Değiştirmişti: Popstar Alaturka'nın Efsanesi Özlem Güneş Tesettürden Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 19:39

Televizyon tarihinin en efsane programlarından biri olan Popstar Alaturka'ya damga vuran Özlem Güneş, programa katıldığında henüz 19 yaşındaydı. O dönemde tesettür giymediği için eleştirilen yarışmacı, yıllar sonra tesettürlü haliyle karşımıza çıkmıştı. Instagram hesabında yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Özlem Güneş, takipçilerine tesettürden çıktığını açıkladı.

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Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jürisi olduğu Popstar Alaturka, 2006'dan 2009'a kadar izleyiciyle buluşmuştu.

Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jürisi olduğu Popstar Alaturka, 2006'dan 2009'a kadar izleyiciyle buluşmuştu.

Programa damga vuran isimlerden biri 19 yaşındaki genç yarışmacı Özlem Güneş'ti. Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan Özlem, sesiyle olduğu kadar karakteriyle de dikkat çekiyordu.

Programa damga vuran isimlerden biri 19 yaşındaki genç yarışmacı Özlem Güneş'ti. Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan Özlem, sesiyle olduğu kadar karakteriyle de dikkat çekiyordu.

Program boyunca dekolte giymediği için eleştirilen yarışmacı, jüri üyeleriyle tartışmaya girmekten hiç geri kalmamıştı. Hatta bir röportaj sırasında “Ben manken değilim dekolte giymem” diyerek Armağan Çağlayan'ı epey kızdırmıştı. Hatta Özlem'in yarışmadan bu sebeple elenmek istediğine dair de iddialar kulaktan kulağa dolanmıştı.

Yarışmadan sonra bir süre şarkıcılığa devam eden Özlem daha sonra gözden kaybolmuş, aradan geçen yılların ardından da bambaşka biri olarak karşımıza çıkmıştı.

Yarışmadan sonra bir süre şarkıcılığa devam eden Özlem daha sonra gözden kaybolmuş, aradan geçen yılların ardından da bambaşka biri olarak karşımıza çıkmıştı.

Evlendikten bir süre sonra tesettüre giren Özlem, sosyal medya hesaplarını kapatmasının ve uzun bir süre eve kapanmasının ardından yepyeni bir görünümle karşımıza çıkmıştı.

Evlendikten bir süre sonra tesettüre giren Özlem, sosyal medya hesaplarını kapatmasının ve uzun bir süre eve kapanmasının ardından yepyeni bir görünümle karşımıza çıkmıştı.

Cemaatlere, tarikatlara giden yarışmacı, İlahiyat Fakültesi'nde okuduktan sonra "mekselina_islam" adıyla yeni bir Instagram hesabı açıp bu ismi kullanmıştı.

Cemaatlere, tarikatlara giden yarışmacı, İlahiyat Fakültesi'nde okuduktan sonra "mekselina_islam" adıyla yeni bir Instagram hesabı açıp bu ismi kullanmıştı.
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Şimdilerde "ozlem_gunesssss" adlı Instagram hesabında 965 bin takipçisi bulunan Özlem'in yaklaşık 1 aydır kendini paylaşmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Şimdilerde "ozlem_gunesssss" adlı Instagram hesabında 965 bin takipçisi bulunan Özlem'in yaklaşık 1 aydır kendini paylaşmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Takipçisinin "Açıldığın söyleniyor, doğru mu?" sorusuna yaklaşık 1 aydır açık olduğu cevabını veren Özlem, konuyla ilgili paylaşımlarına devam etti.

Takipçisinin "Açıldığın söyleniyor, doğru mu?" sorusuna yaklaşık 1 aydır açık olduğu cevabını veren Özlem, konuyla ilgili paylaşımlarına devam etti.

Yaklaşık dört ay önce eşinden ayrıldığını da belirtmesinin ardından Instagram hesabından uzun bir açıklama yaptı.

Yaklaşık dört ay önce eşinden ayrıldığını da belirtmesinin ardından Instagram hesabından uzun bir açıklama yaptı.

Dolgu, botoks vs gibi sebeplerden tesettüre zarar verdiğini düşünen Özlem, "Herkesin açılacağına inanırdım ama kendimin asla!" diyerek tesettürden çıktığını belirtti.

Dolgu, botoks vs gibi sebeplerden tesettüre zarar verdiğini düşünen Özlem, "Herkesin açılacağına inanırdım ama kendimin asla!" diyerek tesettürden çıktığını belirtti.

11 yıl boyunca pek çok kişinin namazına ve tesettürüne vesile olduğunu dile getiren Özlem, takipçilerine sosyal medya kullanmamalarını yoksa kendisi gibi nefislerine yenik düşebileceklerini dile getirdi.

11 yıl boyunca pek çok kişinin namazına ve tesettürüne vesile olduğunu dile getiren Özlem, takipçilerine sosyal medya kullanmamalarını yoksa kendisi gibi nefislerine yenik düşebileceklerini dile getirdi.

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