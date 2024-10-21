Tesettüre Girip Adını Değiştirmişti: Popstar Alaturka'nın Efsanesi Özlem Güneş Tesettürden Çıktı!
Tesettüre Girip Adını Değiştirmişti: Popstar Alaturka'nın Efsanesi Özlem Güneş Tesettürden Çıktı!
Televizyon tarihinin en efsane programlarından biri olan Popstar Alaturka'ya damga vuran Özlem Güneş, programa katıldığında henüz 19 yaşındaydı. O dönemde tesettür giymediği için eleştirilen yarışmacı, yıllar sonra tesettürlü haliyle karşımıza çıkmıştı. Instagram hesabında yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Özlem Güneş, takipçilerine tesettürden çıktığını açıkladı.
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Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jürisi olduğu Popstar Alaturka, 2006'dan 2009'a kadar izleyiciyle buluşmuştu.
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Programa damga vuran isimlerden biri 19 yaşındaki genç yarışmacı Özlem Güneş'ti. Yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan Özlem, sesiyle olduğu kadar karakteriyle de dikkat çekiyordu.
Yarışmadan sonra bir süre şarkıcılığa devam eden Özlem daha sonra gözden kaybolmuş, aradan geçen yılların ardından da bambaşka biri olarak karşımıza çıkmıştı.
Evlendikten bir süre sonra tesettüre giren Özlem, sosyal medya hesaplarını kapatmasının ve uzun bir süre eve kapanmasının ardından yepyeni bir görünümle karşımıza çıkmıştı.
Cemaatlere, tarikatlara giden yarışmacı, İlahiyat Fakültesi'nde okuduktan sonra "mekselina_islam" adıyla yeni bir Instagram hesabı açıp bu ismi kullanmıştı.
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Şimdilerde "ozlem_gunesssss" adlı Instagram hesabında 965 bin takipçisi bulunan Özlem'in yaklaşık 1 aydır kendini paylaşmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Takipçisinin "Açıldığın söyleniyor, doğru mu?" sorusuna yaklaşık 1 aydır açık olduğu cevabını veren Özlem, konuyla ilgili paylaşımlarına devam etti.
Yaklaşık dört ay önce eşinden ayrıldığını da belirtmesinin ardından Instagram hesabından uzun bir açıklama yaptı.
Dolgu, botoks vs gibi sebeplerden tesettüre zarar verdiğini düşünen Özlem, "Herkesin açılacağına inanırdım ama kendimin asla!" diyerek tesettürden çıktığını belirtti.
11 yıl boyunca pek çok kişinin namazına ve tesettürüne vesile olduğunu dile getiren Özlem, takipçilerine sosyal medya kullanmamalarını yoksa kendisi gibi nefislerine yenik düşebileceklerini dile getirdi.
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