RTÜK Başkanı'ndan Fethullah Gülen ile İlgili Yayın Yapanlara Uyarı Geldi!
RTÜK Başkanı'ndan Fethullah Gülen ile İlgili Yayın Yapanlara Uyarı Geldi!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Fethullah Gülen'in ölümünün ardından açıklama yaptı. Yayıncıları şimdiden uyardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den Fethullah Gülen'in ölümünün ardından açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Millete ihanet etti, vatansız öldü. Millî iradeye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şâd olsun." diyen Şahin, yayıncıları da bu bağlamda uyardı.
"Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın