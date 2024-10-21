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Fethullah Gülen'in Ölümü Üzerine İki Çift Lafı Olan Kişiler

Fethullah Gülen'in Ölümü Üzerine İki Çift Lafı Olan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.10.2024 - 14:02 Son Güncelleme: 21.10.2024 - 14:13

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bugün ölüm haberi geldi. Farklı siyasi görüşlerden insanlar bu duruma tepkiler verdi. Ancak bazı paylaşımlar hislere tercüman oldu.

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Ölüm gününün Ergenekon Davası'nın ilk duruşmasıyla denk gelmesi de olayın ayrı bir boyutuydu.

Ölüm gününün Ergenekon Davası'nın ilk duruşmasıyla denk gelmesi de olayın ayrı bir boyutuydu.
twitter.com

Ülkede sürekli değişen konjonktür de bir başka mesele.

Ülkede sürekli değişen konjonktür de bir başka mesele.
twitter.com

Tehlikeyi 17/25 sürecinden önce görenler de vardı.

Tehlikeyi 17/25 sürecinden önce görenler de vardı.

Ve diğer uygulamalar...

Ve diğer uygulamalar...
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