Fethullah Gülen'in Ölümü Üzerine İki Çift Lafı Olan Kişiler
Fethullah Gülen'in Ölümü Üzerine İki Çift Lafı Olan Kişiler
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bugün ölüm haberi geldi. Farklı siyasi görüşlerden insanlar bu duruma tepkiler verdi. Ancak bazı paylaşımlar hislere tercüman oldu.
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Ölüm gününün Ergenekon Davası'nın ilk duruşmasıyla denk gelmesi de olayın ayrı bir boyutuydu.
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Ülkede sürekli değişen konjonktür de bir başka mesele.
Tehlikeyi 17/25 sürecinden önce görenler de vardı.
Ve diğer uygulamalar...
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