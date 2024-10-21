İlhan İrem'in Yıllar Önce Terörist Başı Fethullah Gülen İçin İnci Gibi Döşediği Yazıyı Mutlaka Okumalısınız

Terörist başı Fethullah Gülen bugün tedavi gördüğü hastanede öldü. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz aydın sanatçı İlhan İrem ise yıllar önce terörist başına 'Fetuş' diye seslenerek inci gibi saydırdığı bir yazı yazmıştı. İşte detaylar 👇