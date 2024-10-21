İlhan İrem'in Yıllar Önce Terörist Başı Fethullah Gülen İçin İnci Gibi Döşediği Yazıyı Mutlaka Okumalısınız
İlhan İrem'in Yıllar Önce Terörist Başı Fethullah Gülen İçin İnci Gibi Döşediği Yazıyı Mutlaka Okumalısınız
Terörist başı Fethullah Gülen bugün tedavi gördüğü hastanede öldü. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz aydın sanatçı İlhan İrem ise yıllar önce terörist başına 'Fetuş' diye seslenerek inci gibi saydırdığı bir yazı yazmıştı. İşte detaylar 👇
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Terörist başı Fethullah Gülen ölümü bugünkü gündemin konusu. Tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında ölen teröristin, şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği olduğu biliniyordu.
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Fethullah Gülen'in bu ülkeye ne kadar zararlı olduğunu fark edip sesli söyleyenlerin başında da 2 yıl önce kaybettiğimiz İlhan İrem geliyor.
İlhan İrem, Yeni İleri dergisinin Kasım 1999 sayısında "Mektup" başlıklı bir yazı yazmıştı. Bu yazının ardından da terörist başı Fethullah Gülen, sanatçıya o zamanın parasıyla 1,5 milyar TL tazminat davası açmış ve kazanmıştı.
İlhan İrem'in terörist başına "Fetuş" diye seslendiği o yazının önce bir kısmına, sonra da tamamına bakalım:
"Sevgili Fetuş, seni çok özledik nerelerdesin? Devlete çöreklediğin bunca kadrolarla, bütün suçlamalardan tereyağından kıl çeker gibi sıyrılırsın. Alt tarafı DGM'de vereceğin bir ifade, niye korkuyorsun?"
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"Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kemalist devrimlerin sarsılmaz bekçileri olarak seni bu coğrafyada bekliyoruz. Gel de içten pazarlıklı hayallerinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini yakından gör"
Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz 👇
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