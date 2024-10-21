Gülse Birsel Veda Yazısıyla Tepki Çekmişti: Uğur Arslan "Rahmetli Yanında Gülse'yi de Götürdü!" Dedi!
Gülse Birsel Veda Yazısıyla Tepki Çekmişti: Uğur Arslan "Rahmetli Yanında Gülse'yi de Götürdü!" Dedi!
Vural Çelik'e veda yazısı nedeniyle sosyal medyada tepki çeken Gülse Birsel'e, Songül Karlı ile birlikte sundukları programla ekranların yüzü haline gelen Uğur Arslan gönderme yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden başarılı oyuncu Vural Çelik'in ardından Gülse Birsel'in veda yazısı gündem oldu.
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Cenazeye katılmayan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen Gülse Birsel, Vural Çelik ile ilgili sosyal medya hesabından uzunca bir yazı paylaştı.
Ancak Birsel, kendisine gelen eleştirilerin ardından paylaşımı sildi. Sosyal medyada ise tepkiler son bulmadı. Oyuncuya "ölünün arkasından bu mesaja gerek var mıydı?" odaklı tepkiler geldi.
Songül Karlı ile 'Sana Değer' programını sunan Uğur Arslan da tepkisiz kalmadı. Birsel'e, veda yazısı nedeniyle gönderme yaptığı paylaşımda 'kendini bitirdi' anlamı çıkan bir yorum yaptı.
Arslan X hesabından "Rahmetli Vural Çelik giderken Gülse Birsel’i de beraberinde götürdü." diye yazdı.
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