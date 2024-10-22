Ters Köşenin Böylesi: Kral Kaybederse'de Halit Ergenç'in Partneri Belli Oldu!
Ters Köşenin Böylesi: Kral Kaybederse'de Halit Ergenç'in Partneri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanacak ve 2017 yılından bu yana proje halinde olan Kral Kaybederse, bu sezon izleyiciyle buluşacak. Başrolde Halit Ergenç'in rol alacağı dizide kendisine pek çok partner yazılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre partneri netleşti!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabının diziye uyarlanmasına 2017 yılında karar verilmiş; ancak proje bir türlü hayata geçirilememişti.
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Bu sezon Star TV'de yayınlanması planlanan diziyle ilgili çalışmalar hızlandırılmıştı ve başrol oyuncusunun Halit Ergenç olması kararlaştırılmıştı.
Taylan Biraderler'in yöneteceği dizide Kenan karakterine hayat verecek Halit Ergenç'in partnerliği için pek çok ünlünün adı geçmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide bir çatışma yaratılmaya karar verildi ve Fadi rolü için Merve Dizdar'la anlaşmaya varıldı.
Dizdar daha önce de Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı'nda rol almıştı.
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