Ters Köşenin Böylesi: Kral Kaybederse'de Halit Ergenç'in Partneri Belli Oldu!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanacak ve 2017 yılından bu yana proje halinde olan Kral Kaybederse, bu sezon izleyiciyle buluşacak. Başrolde Halit Ergenç'in rol alacağı dizide kendisine pek çok partner yazılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre partneri netleşti!

Kaynak: Birsen Altuntaş