Kaldığı Yerden Devam: İnci Taneleri'ne Dilber'in Yeni Dansı Damga Vurdu!
Kaldığı Yerden Devam: İnci Taneleri'ne Dilber'in Yeni Dansı Damga Vurdu!
İnci Taneleri'ne geçtiğimiz sezon Dilber'in dansları damga vurmuştu. Yeni sezona güçlü bir giriş yapan dizinin yeni bölümünde sezonun ilk dansını izleyeceğiz.
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Geçtiğimiz sezon ilgi çeken konusuyla reytinglerde gününün zirvesinin sahibi olan İnci Taneleri, daha da merak uyandıran hikayesiyle ikinci sezonuna başladı.
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Biliyorsunuz ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, ilk sezonda yer alan sahne şovları için dans eğitimi almıştı.
Büyük beğeni toplayan danslarıyla hemen hemen her hafta büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü'nün yeni sezonda ne zaman dans sahnesinin olacağı merak ediliyordu.
Ve sonunda sezonun ilk dansı geldi!
Yine ortama enerjisiyle neşe saçmayı başarmış Dilber. Özlemişiz doğrusu!
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