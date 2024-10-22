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Kızılcık Şerbeti'ne Görkem'in Gittiği 'Cinci Hoca' Sahnesi Damga Vurdu!

Kızılcık Şerbeti'ne Görkem'in Gittiği 'Cinci Hoca' Sahnesi Damga Vurdu!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 23:03

Kızılcık Şerbeti'nde olaylar durulsun diye beklerken yepyeni kaoslarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Apo'nun Meri'yle yeni bir aşka yelken açmasına ramak kala herkes yine birbirini aldatırken, yeni bölüm fragmanına Görkem'in cinci hoca macerası damga vurdu.

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Belki bu sezon bir şeyler yoluna girer diye umut ettiğimiz ama aksine her şeyin daha da beter olduğu Kızılcık Şerbeti'nde kaos bit-mi-yor.

Belki bu sezon bir şeyler yoluna girer diye umut ettiğimiz ama aksine her şeyin daha da beter olduğu Kızılcık Şerbeti'nde kaos bit-mi-yor.

Apo'yla Meri'nin birlikte yazılması şokunu atlatamamışken, dizide birbirini aldatan aldatana bu sezon da...

Apo'yla Meri'nin birlikte yazılması şokunu atlatamamışken, dizide birbirini aldatan aldatana bu sezon da...

Tüm bunların üstüne bir de Görkem tüm yılanlıklarını da yanına alıp Apo karşı gelmesine rağmen 'cinci hoca'ya gitti.

Tüm bunların üstüne bir de Görkem tüm yılanlıklarını da yanına alıp Apo karşı gelmesine rağmen 'cinci hoca'ya gitti.

Sık sık haberlere yansıyan bir duruma gönderme yapılan sahnede, sözde hoca Görkem'e "Aç karnını okuyacağım." diyor.

Sık sık haberlere yansıyan bir duruma gönderme yapılan sahnede, sözde hoca Görkem'e "Aç karnını okuyacağım." diyor.

Ancak hiçbir şeyi yemeyen Görkem, "Ben senin yüzüne bakınca ne mal olduğunu anlamıyor muyum ya?" diyerek hocanın yakasına yapışıyor.

Ancak hiçbir şeyi yemeyen Görkem, "Ben senin yüzüne bakınca ne mal olduğunu anlamıyor muyum ya?" diyerek hocanın yakasına yapışıyor.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:

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