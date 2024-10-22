Kızılcık Şerbeti'ne Görkem'in Gittiği 'Cinci Hoca' Sahnesi Damga Vurdu!

Kızılcık Şerbeti'nde olaylar durulsun diye beklerken yepyeni kaoslarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Apo'nun Meri'yle yeni bir aşka yelken açmasına ramak kala herkes yine birbirini aldatırken, yeni bölüm fragmanına Görkem'in cinci hoca macerası damga vurdu.