Kiralık Aşk'tan Dizilerin Gündemdeki Olaylara Tepki Gösterebileceğinin Kanıtı Efsane Göndermeler!

Bir yaz dizisi olarak başlasa da büyük beğeni toplayıp reytinglerde zirveyi gören Kiralık Aşk, ödül törenlerine 'En İyi Dizi Çifti' ödülünün eklenmesine vesile olmuştu. Yalnızca eğlenceli konusu değil karakterleri ve oyunculuklarıyla da sevilen dizinin bir diğer dikkat çeken noktası da gündem eleştirileriydi. Şimdilerde sık sık eleştirilen dizi konuları göz önüne alındığında, Kiralık Aşk'ın bu tutumu yeniden takdir topladı.