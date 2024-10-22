Kiralık Aşk'tan Dizilerin Gündemdeki Olaylara Tepki Gösterebileceğinin Kanıtı Efsane Göndermeler!
Kiralık Aşk'tan Dizilerin Gündemdeki Olaylara Tepki Gösterebileceğinin Kanıtı Efsane Göndermeler!
Bir yaz dizisi olarak başlasa da büyük beğeni toplayıp reytinglerde zirveyi gören Kiralık Aşk, ödül törenlerine 'En İyi Dizi Çifti' ödülünün eklenmesine vesile olmuştu. Yalnızca eğlenceli konusu değil karakterleri ve oyunculuklarıyla da sevilen dizinin bir diğer dikkat çeken noktası da gündem eleştirileriydi. Şimdilerde sık sık eleştirilen dizi konuları göz önüne alındığında, Kiralık Aşk'ın bu tutumu yeniden takdir topladı.
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Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kiralık Aşk, aslında bir yaz dizisi olarak başlamıştı.
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Ancak başta Ömer ve Defne olmak üzere karakterlerin yazılışı ve aralarındaki uyum o kadar sevildi ki dizi 2 yıl boyunca sürdü.
Onun bu kadar beğenilme sebeplerinden biri de gündeme yönelik eleştirileri olmuştu.
1. Hatırlarsanız Bülent Arınç, dönemin HDP Milletvekili Nursel Aydoğan'a "Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus” demişti.
Bu olayın ardından dizide Defne karakterini canlandıran Elçin Sangu, dizideki Vedat karakterine "Bir erkek olarak sus!" göndermesinde bulunmuştu..
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Dizide terör olaylarına da sessiz kalınmamış ve "Durun, durun... İçim şişti ya; her yerde savaş, her yerde savaş! Bu ne be!" repliğiyle gündeme yönelik konuşulmuştu.
2. Bir sahnede arka planda asılı olan bir pankart dikkatlerden kaçmamıştı.
Peki bu pankartı ilk nerede görmüştük? 10 Ekim'de Ankara katliamında hayatını kaybeden gençlerin öldürülmeden önce taşıdıkları pankarttı bu!
3. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı "Eğer bir Müslüman kadın börek yapmasını bilmiyorsa o aile dağılmaya mahkumdur." sözüyle tepki çekmişti.
Dizideki Nihan karakterinin kurduğu "Yok ben hazırım, ben böreğimi de yaptım yuvam dağılmasın diye!" cümlesi tam da bu nedenleydi aslında.
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4. Ülkede gündem bitmiyor ne yazık ki... İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamadan sonra Ali Ağaoğlu'nun "Millet fakir, karanfil bırakıyordu; ben gül bıraktım." sözünü hatırlarsınız.
Olaylara kayıtsız kalmayan Kiralık Aşk'ta bu konuya da gönderme yapıldı ve Koray Ben leylaktan vazgeçtim, karanfil çiçeği istiyorum. Yani karanfile fakir çiçeği diyorlar. Halbuki değil hayatım. Ben bilirim; karanfil temizliğin, saflığın çiçeğidir." sözüyle göndermesini yapmıştı.
Bu göndermeler final yapmasına yol açtı mı bilemiyoruz ama dizinin finalinin üstünden 7 sene geçse de hala unutulmadı.
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