Kızıl Goncalar'daki Delirme Sahnesi ile Mert Yazıcıoğlu Oyunculukta Şov Yaptı!
Kızıl Goncalar'daki Delirme Sahnesi ile Mert Yazıcıoğlu Oyunculukta Şov Yaptı!
Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar'ın son bölümü uzun zamandır izlediğimiz en iyi dizi sahneleriyle adeta şölen yaşattı. Mert Yazıcıoğlu Cüneyd ile oyunculuğundan söz ettirdi, ekranda devleşen oyuncuya yorum yağdı.
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NOW TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümü sosyal medyanın gündemine yerleşti. Levent'le Meryem'in evlilik haberinden Cüneyd'in kendiyle savaşına dizi adeta görsel şölen izletti.
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Dizide 1. bölüme atıf da yapıldı. Kızıl Goncalar’ın Nihal’i geri döndü. Son zamanların en iyi projesi haline gelen Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu oyunculuğu ile adından söz ettirdi.
Dünkü bölümde çaresiz anları ve delirmenin kıyısında gezindiği karakteri öyle güzel yansıttı ki seyirciler tarafından övgü yağmuruna tutuldu.
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