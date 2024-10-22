Kızıl Goncalar'daki Delirme Sahnesi ile Mert Yazıcıoğlu Oyunculukta Şov Yaptı!

Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar'ın son bölümü uzun zamandır izlediğimiz en iyi dizi sahneleriyle adeta şölen yaşattı. Mert Yazıcıoğlu Cüneyd ile oyunculuğundan söz ettirdi, ekranda devleşen oyuncuya yorum yağdı.