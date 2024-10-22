Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'daki Delirme Sahnesi ile Mert Yazıcıoğlu Oyunculukta Şov Yaptı!

Kızıl Goncalar'daki Delirme Sahnesi ile Mert Yazıcıoğlu Oyunculukta Şov Yaptı!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 15:33

Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar'ın son bölümü uzun zamandır izlediğimiz en iyi dizi sahneleriyle adeta şölen yaşattı. Mert Yazıcıoğlu Cüneyd ile oyunculuğundan söz ettirdi, ekranda devleşen oyuncuya yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

NOW TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümü sosyal medyanın gündemine yerleşti. Levent'le Meryem'in evlilik haberinden Cüneyd'in kendiyle savaşına dizi adeta görsel şölen izletti.

NOW TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümü sosyal medyanın gündemine yerleşti. Levent'le Meryem'in evlilik haberinden Cüneyd'in kendiyle savaşına dizi adeta görsel şölen izletti.

Dizide 1. bölüme atıf da yapıldı. Kızıl Goncalar’ın Nihal’i geri döndü. Son zamanların en iyi projesi haline gelen Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu oyunculuğu ile adından söz ettirdi.

Dizide 1. bölüme atıf da yapıldı. Kızıl Goncalar’ın Nihal’i geri döndü. Son zamanların en iyi projesi haline gelen Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu oyunculuğu ile adından söz ettirdi.

Dünkü bölümde çaresiz anları ve delirmenin kıyısında gezindiği karakteri öyle güzel yansıttı ki seyirciler tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

Dünkü bölümde çaresiz anları ve delirmenin kıyısında gezindiği karakteri öyle güzel yansıttı ki seyirciler tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyadan gelen övgü dolu yorumlar...

Delirme sahnesine herkes bayıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Seyrici dizideki hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyor.

Daha iyisi olamazdı!

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın