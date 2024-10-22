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'Sülüman' Görse Çok Üzülür: Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem ve Sümbül'ü Seneler Sonra İlk Kez Buluştu!

'Sülüman' Görse Çok Üzülür: Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem ve Sümbül'ü Seneler Sonra İlk Kez Buluştu!

Muhteşem Yüzyıl
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 01:28

Efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'ın efsane karakterleri Hürrem Sultan ve Sümbül Ağa'yı canlandıran oyuncular Meryem Uzerli ve Selim Bayraktar seneler sonra bir araya geldi.

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Türk televizyon tarihinin en efsane dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, seneler sonra bile asla unutulmuyor.

Türk televizyon tarihinin en efsane dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, seneler sonra bile asla unutulmuyor.

Hem oyuncular, hem tarihi konunun işlenişi o kadar muazzamdı ki dizi kısa zamanda büyük başarı yakalamıştı. Hatta hala hem Türkiye'de hem yurt dışında büyük bir ilgiyle tekrar tekrar izleniyor.

Hem oyuncular, hem tarihi konunun işlenişi o kadar muazzamdı ki dizi kısa zamanda büyük başarı yakalamıştı. Hatta hala hem Türkiye'de hem yurt dışında büyük bir ilgiyle tekrar tekrar izleniyor.

Diziyi izleyenler bilir, Hürrem Sultan ve Sümbül Ağa arasındaki dostluk izleyiciye öyle bir geçiyordu ki bambaşka bir sevgi duyuluyordu ikisine.

Diziyi izleyenler bilir, Hürrem Sultan ve Sümbül Ağa arasındaki dostluk izleyiciye öyle bir geçiyordu ki bambaşka bir sevgi duyuluyordu ikisine.

Bu dostluk Meryem Uzerli'den sonra da sürse de, izleyici özellikle Meryem Uzerli ve Selim Bayraktar arasındaki uyuma bayılıyordu.

Bu dostluk Meryem Uzerli'den sonra da sürse de, izleyici özellikle Meryem Uzerli ve Selim Bayraktar arasındaki uyuma bayılıyordu.

Sevenlerine müjde niteliğinde bir haber verelim öyleyse... Meryem Uzerli ve Selim Bayraktar dizinin final yapmasının üstünden geçen 10 yılın ardından bir araya geldi!

Sevenlerine müjde niteliğinde bir haber verelim öyleyse... Meryem Uzerli ve Selim Bayraktar dizinin final yapmasının üstünden geçen 10 yılın ardından bir araya geldi!
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Hayranları da eski günleri yad etme fırsatını kaçırmadı elbette!

Hayranları da eski günleri yad etme fırsatını kaçırmadı elbette!
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