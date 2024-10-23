Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek, Programdan Neden Ayrıldığını Açıkladı
Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek, Programdan Neden Ayrıldığını Açıkladı
Show TV'nin uzun yıllardır devam eden komedi programı Güldür Güldür Show'da Naime'yi canlandıran Ecem Erkek, geçtiğimiz sezon ayrılığını duyurmuş fakat bu sezon geri dönmüştü. Erkek, neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.
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12 sezondur Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un yeni sezonu kadrodan ayrılan Ecem Erkek ve Onur Buldu'nun dönmesiyle başladı.
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Özellikle Naime karakteriyle hepimizin beğenisini kazanan Ecem Erkek'in geri dönüşü büyük coşkuyla karşılanırken Erkek, Güldür Güldür'den ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.
Güldür Güldür Show'un yeni sezon kutlamalarına katılan Ecem Erkek, "Neden gittiniz ve döndünüz?" sorusunu yanıtladı.
Ecem Erkek, "Açık yüreklilikle söyleyebilirim eğlenmediğimi ve eğlendiremediğimi düşündüm, ihanet gibi gelmişti. Ben eğlenmiyorsam karşı taraf da eğlenmiyor diye düşünmüştüm" dedi.
Erkek ayrıca "Çok yorucu bir iş. Yorulduğumu ve yetemediğimi düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.
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