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Muhteşem Yüzyıl Karakterlerinin Hangi Burç Olduğunu Açıklayan Enfes Flood

Muhteşem Yüzyıl Karakterlerinin Hangi Burç Olduğunu Açıklayan Enfes Flood

Muhteşem Yüzyıl
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 12:06

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, hepimizi ekran başına kilitleyen yegane diziden biriydi. Sevilen dizi karakterleri bugün bile fenomen olmaya devam ederken @glowinbrain isimli X kullanıcısı, Muhteşem Yüzyıl karakterlerinin burçlarını açıkladığı bir flood yayınladı.

Kaynak: https://x.com/glowinbrain/status/1848...
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2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı dönem büyük fenomen yaratmıştı. Öyle ki dizinin popülaritesi günümüzde bile devam ediyor.

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı dönem büyük fenomen yaratmıştı. Öyle ki dizinin popülaritesi günümüzde bile devam ediyor.

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın aşkı ve o dönem Topkapı Sarayı'nda yaşananları anlatan tarihi dizi şu an bile izlenme rekorları kırarken bir X kullanıcısı, Muhteşem Yüzyıl dizi karakterlerinin burçlarını analiz etti.

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın aşkı ve o dönem Topkapı Sarayı'nda yaşananları anlatan tarihi dizi şu an bile izlenme rekorları kırarken bir X kullanıcısı, Muhteşem Yüzyıl dizi karakterlerinin burçlarını analiz etti.
image.teve2.com.tr

İşte Muhteşem Yüzyıl karakterlerinin burç analizlerinin yapıldığı o flood:

İşte Muhteşem Yüzyıl karakterlerinin burç analizlerinin yapıldığı o flood:
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