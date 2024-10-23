Muhteşem Yüzyıl Karakterlerinin Hangi Burç Olduğunu Açıklayan Enfes Flood
Muhteşem Yüzyıl Karakterlerinin Hangi Burç Olduğunu Açıklayan Enfes Flood
Kaynak: https://x.com/glowinbrain/status/1848...
2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, hepimizi ekran başına kilitleyen yegane diziden biriydi. Sevilen dizi karakterleri bugün bile fenomen olmaya devam ederken @glowinbrain isimli X kullanıcısı, Muhteşem Yüzyıl karakterlerinin burçlarını açıkladığı bir flood yayınladı.
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2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı dönem büyük fenomen yaratmıştı. Öyle ki dizinin popülaritesi günümüzde bile devam ediyor.
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Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın aşkı ve o dönem Topkapı Sarayı'nda yaşananları anlatan tarihi dizi şu an bile izlenme rekorları kırarken bir X kullanıcısı, Muhteşem Yüzyıl dizi karakterlerinin burçlarını analiz etti.
İşte Muhteşem Yüzyıl karakterlerinin burç analizlerinin yapıldığı o flood:
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