Görüş Bildir
Haberler
TV
Şehrazat Kadrosuna İki İsim! İsmail Hacıoğlu'nun Partneri Belli Oldu

Şehrazat Kadrosuna İki İsim! İsmail Hacıoğlu'nun Partneri Belli Oldu

Şehrazad Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 13:03

Star TV'nin heyecanla beklenen dizisi Şehrazat'ın hazırlıkları sonunda tamamlandı. İsmail Hacıoğlu'na eşlik edecek iki başrol daha dizinin kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ekranların sevilen yüzlerinden İsmail Hacıoğlu, OGM Pictures'ın Star TV için hazırladığı Şehrazat dizisiyle ekranlara dönüyor.

Ekranların sevilen yüzlerinden İsmail Hacıoğlu, OGM Pictures'ın Star TV için hazırladığı Şehrazat dizisiyle ekranlara dönüyor.

Hacıoğlu'nun Kubat karakterine hayat vereceği dizinin kadrosunda son düzenlemeler yapıldı ve iki başrol oyuncusu daha diziye dahil oldu.

Hacıoğlu'nun Kubat karakterine hayat vereceği dizinin kadrosunda son düzenlemeler yapıldı ve iki başrol oyuncusu daha diziye dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İsmail Hacıoğlu'nun partneri olacak Şehrazat karakteri için Simay Barlas'la anlaşmaya varıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İsmail Hacıoğlu'nun partneri olacak Şehrazat karakteri için Simay Barlas'la anlaşmaya varıldı.

1953 yılında Tahran’da yaşanan bir aşk hikâyesini ekrana taşıyan İran dizisinin Türk versiyonu için Simay Barlas başrol olurken Barlas'ın ikinci partneri için genç ve başarılı bir oyuncuyla imza atıldı.

1953 yılında Tahran’da yaşanan bir aşk hikâyesini ekrana taşıyan İran dizisinin Türk versiyonu için Simay Barlas başrol olurken Barlas'ın ikinci partneri için genç ve başarılı bir oyuncuyla imza atıldı.

Aytaç Şaşmaz, Şehrazat'ın idamla yargılanan gazeteci sevgilisi Ferhat olarak karşımıza çıkacak.

Aytaç Şaşmaz, Şehrazat'ın idamla yargılanan gazeteci sevgilisi Ferhat olarak karşımıza çıkacak.

Dizide Şehrazat, Ferhat'ı kurtarmak için Kubat'ın kendisine yaptığı teklifi kabul etmek zorunda kalacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın