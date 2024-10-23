Şehrazat Kadrosuna İki İsim! İsmail Hacıoğlu'nun Partneri Belli Oldu
Şehrazat Kadrosuna İki İsim! İsmail Hacıoğlu'nun Partneri Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Star TV'nin heyecanla beklenen dizisi Şehrazat'ın hazırlıkları sonunda tamamlandı. İsmail Hacıoğlu'na eşlik edecek iki başrol daha dizinin kadrosuna dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Ekranların sevilen yüzlerinden İsmail Hacıoğlu, OGM Pictures'ın Star TV için hazırladığı Şehrazat dizisiyle ekranlara dönüyor.
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Hacıoğlu'nun Kubat karakterine hayat vereceği dizinin kadrosunda son düzenlemeler yapıldı ve iki başrol oyuncusu daha diziye dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre İsmail Hacıoğlu'nun partneri olacak Şehrazat karakteri için Simay Barlas'la anlaşmaya varıldı.
1953 yılında Tahran’da yaşanan bir aşk hikâyesini ekrana taşıyan İran dizisinin Türk versiyonu için Simay Barlas başrol olurken Barlas'ın ikinci partneri için genç ve başarılı bir oyuncuyla imza atıldı.
Aytaç Şaşmaz, Şehrazat'ın idamla yargılanan gazeteci sevgilisi Ferhat olarak karşımıza çıkacak.
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