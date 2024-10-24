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MasterChef Jürisi Şefler, TUSAŞ'a Yapılan Saldırıya Sessiz Kalmadı

MasterChef Jürisi Şefler, TUSAŞ'a Yapılan Saldırıya Sessiz Kalmadı

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 15:34

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası pek çok ünlü isim tepkisini dile getirmişti. 5 şehit ve 22 yaralının olduğu saldırıya MasterChef jürisi de sessiz kalmadı ve tepki gösterdikleri paylaşımlarda bulundular.

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Tüm Türkiye, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla sarsılmış durumda.

Tüm Türkiye, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla sarsılmış durumda.

Yapılan saldırının ardından pek çok ünlü isim bu konuda sessiz kalmayıp tepki gösterirken MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden de saldırı hakkında paylaşım geldi.

Yapılan saldırının ardından pek çok ünlü isim bu konuda sessiz kalmayıp tepki gösterirken MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden de saldırı hakkında paylaşım geldi.

MasterChef'te jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Instagram hesapları üzerinden terörü lanetledikleri paylaşımlarda bulundular.

MasterChef'te jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Instagram hesapları üzerinden terörü lanetledikleri paylaşımlarda bulundular.

İşte MasterChef jürilerinin o paylaşımları:

İşte MasterChef jürilerinin o paylaşımları:

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