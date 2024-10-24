MasterChef Jürisi Şefler, TUSAŞ'a Yapılan Saldırıya Sessiz Kalmadı
MasterChef Jürisi Şefler, TUSAŞ'a Yapılan Saldırıya Sessiz Kalmadı
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Tüm Türkiye, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla sarsılmış durumda.
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Yapılan saldırının ardından pek çok ünlü isim bu konuda sessiz kalmayıp tepki gösterirken MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden de saldırı hakkında paylaşım geldi.
MasterChef'te jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Instagram hesapları üzerinden terörü lanetledikleri paylaşımlarda bulundular.
İşte MasterChef jürilerinin o paylaşımları:
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