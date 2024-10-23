TUSAŞ Saldırısı Sonrası Esra Erol Sessiz Kalmadı: "Terörü ve Terörden Medet Uman Herkesi Lanetliyorum."
TUSAŞ Saldırısı Sonrası Esra Erol Sessiz Kalmadı: "Terörü ve Terörden Medet Uman Herkesi Lanetliyorum."
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Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen saldırı sonrası terör gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik.
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5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı olay sonrası ünlü isimler teröre lanet yağdırdı.
Ünlü sunucu Esra Erol'da programında terörü ve terörden medet uman herkesi lanetlediğini açıkladı.
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Ünlü sunucu kişisel hesabından yaptığı paylaşımla da şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini dile getirdi.
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