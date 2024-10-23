TUSAŞ Saldırısı Sonrası Esra Erol Sessiz Kalmadı: "Terörü ve Terörden Medet Uman Herkesi Lanetliyorum."

Ankara'da gerçekleşen saldırının ardından bir kez daha terör gerçeğiyle yüzleştik. 5 kişinin şehit olduğu saldırıda 22 kişinin de yaralandığı bilgisi hepimizi derinden sarstı. Pek çok ünlü ismin teröre lanet yağdırdığı bu acı günde tepkisini esirgemeyen isimlerden biri de Esra Erol'du.