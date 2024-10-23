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TUSAŞ Saldırısı Sonrası Esra Erol Sessiz Kalmadı: "Terörü ve Terörden Medet Uman Herkesi Lanetliyorum."

TUSAŞ Saldırısı Sonrası Esra Erol Sessiz Kalmadı: "Terörü ve Terörden Medet Uman Herkesi Lanetliyorum."

Terör Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 23:39

Ankara'da gerçekleşen saldırının ardından bir kez daha terör gerçeğiyle yüzleştik. 5 kişinin şehit olduğu saldırıda 22 kişinin de yaralandığı bilgisi hepimizi derinden sarstı. Pek çok ünlü ismin teröre lanet yağdırdığı bu acı günde tepkisini esirgemeyen isimlerden biri de Esra Erol'du.

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Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen saldırı sonrası terör gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik.

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen saldırı sonrası terör gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik.

5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı olay sonrası ünlü isimler teröre lanet yağdırdı.

5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı olay sonrası ünlü isimler teröre lanet yağdırdı.

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Ünlü sunucu Esra Erol'da programında terörü ve terörden medet uman herkesi lanetlediğini açıkladı.

Ünlü sunucu Esra Erol'da programında terörü ve terörden medet uman herkesi lanetlediğini açıkladı.

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Ünlü sunucu kişisel hesabından yaptığı paylaşımla da şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini dile getirdi.

Ünlü sunucu kişisel hesabından yaptığı paylaşımla da şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini dile getirdi.

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