Esra Erol'daki Cemile, Erol'un Kendisine Kurduğu Eve Ne Olduğunu Açıkladı
Esra Erol'daki Cemile, Erol'un Kendisine Kurduğu Eve Ne Olduğunu Açıkladı
Eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle Esra Erol'a çıkan Cemile'yi muhakkak hatırlarsınız. Eşinden boşandıktan sonra TikTok'ta yayın açmaya başlayan Cemile'yi son olarak Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında gördük. Cemile, burada Esra Erol'un kendisi için kurduğu eve ne olduğunu anlattı.
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2021 yılında Esra Erol'a çıkan Cemile'yi artık hepimiz tanıyoruz.
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Eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle programa çıkan Cemile, canlı yayında çıldırmasıyla sık sık gündem oluyordu.
Eşiyle boşanan Cemile'nin çocuklarıyla yeni bir hayata atılması için yardımcı olan Esra Erol, Cemile için yepyeni bir ev bile kurmuştu.
Şimdilerde Fatih Ürek ile Gelin Görümce programında boy gösteren Cemile, burada Esra Erol'un kendisi için düzdüğü eve ne olduğunu anlattı.
"O evin bir senelik kirasını hayırsever ödedi. Buradan ona çok teşekkür ederim. O evin sahibi nemrut karıydı. Kömür de alındı. Çocuklarım soğuktan donuyordu, doğru düzgün yakmıyordu."
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