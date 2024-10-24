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Esra Erol'daki Cemile, Erol'un Kendisine Kurduğu Eve Ne Olduğunu Açıkladı

Esra Erol'daki Cemile, Erol'un Kendisine Kurduğu Eve Ne Olduğunu Açıkladı

Esra Erol
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 13:51

Eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle Esra Erol'a çıkan Cemile'yi muhakkak hatırlarsınız. Eşinden boşandıktan sonra TikTok'ta yayın açmaya başlayan Cemile'yi son olarak Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında gördük. Cemile, burada Esra Erol'un kendisi için kurduğu eve ne olduğunu anlattı.

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2021 yılında Esra Erol'a çıkan Cemile'yi artık hepimiz tanıyoruz.

2021 yılında Esra Erol'a çıkan Cemile'yi artık hepimiz tanıyoruz.

Eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle programa çıkan Cemile, canlı yayında çıldırmasıyla sık sık gündem oluyordu.

Eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle programa çıkan Cemile, canlı yayında çıldırmasıyla sık sık gündem oluyordu.

Eşiyle boşanan Cemile'nin çocuklarıyla yeni bir hayata atılması için yardımcı olan Esra Erol, Cemile için yepyeni bir ev bile kurmuştu.

Eşiyle boşanan Cemile'nin çocuklarıyla yeni bir hayata atılması için yardımcı olan Esra Erol, Cemile için yepyeni bir ev bile kurmuştu.

Şimdilerde Fatih Ürek ile Gelin Görümce programında boy gösteren Cemile, burada Esra Erol'un kendisi için düzdüğü eve ne olduğunu anlattı.

Şimdilerde Fatih Ürek ile Gelin Görümce programında boy gösteren Cemile, burada Esra Erol'un kendisi için düzdüğü eve ne olduğunu anlattı.

"O evin bir senelik kirasını hayırsever ödedi. Buradan ona çok teşekkür ederim. O evin sahibi nemrut karıydı. Kömür de alındı. Çocuklarım soğuktan donuyordu, doğru düzgün yakmıyordu."

"O evin bir senelik kirasını hayırsever ödedi. Buradan ona çok teşekkür ederim. O evin sahibi nemrut karıydı. Kömür de alındı. Çocuklarım soğuktan donuyordu, doğru düzgün yakmıyordu."

'Sıcak su gelmezdi, çeşme bozuk yaptırmazdı. Sürekli ben bir yere giderken programı arar rapor verirdi. Ben telefonla konuşurken onlara varana kadar kanala iletirdi. Sürem doldu, iyi ki çıktım. Onun evinde mutlu değildim zaten.'

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