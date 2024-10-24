Son Yaz Dizisinin Oyuncusu Hudutsuz Sevda Dizisine Konuk Oldu!
Son Yaz Dizisinin Oyuncusu Hudutsuz Sevda Dizisine Konuk Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
“Son Yaz”, “Yeşil Deniz Milenyum”, “Aşk Taktikleri” gibi projelerde rol alan Yasemin Yazıcı, sevilen dizi Hudutsuz Sevda'ya konuk olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, yeni sezonda da ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
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Sevilen dizinin yeni bölümüne Son Yaz'da rol alan bir oyuncunun konuk olacağı açıklandı.
“Son Yaz”, “Yeşil Deniz Milenyum”, “Aşk Taktikleri” dizilerinde rol alan güzel oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'da Esma karakterine hayat verecek.
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